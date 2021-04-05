Раскрыты технические подробности о новом Subaru Outback для России

Из документа следует, что в России Subaru Outback будет предлагаться с одним-единственным мотором объемом 2,5 литра. Речь идет об атмосферном горизонтально-оппозитном двигателе FB25, пережившем модернизацию. Мощность этого агрегата выросла до 188 л. с., а максимальный крутящий момент — до 245 Нм. Для сравнения нынешняя версия выдает 175 сил и 235 Нм. Что же до старшего 3,6-литрого мотора, то его из линейки исключили.

Аккомпанировать двигателю, как и прежде, будет бесступенчатая трансмиссия Lineartronic. Привод — постоянный полный, здесь тоже без изменений.

Что касается оснащения, то комплектации нового Subaru Outback для России пока не объявлены. Предполагается, что их представители марки раскроют летом, ближе к запуску. Сами же продажи, по данным портала «АвтоВзгляд», стартуют в конце осени.

Добавим, что сегодня Outback предлагается в нашей стране в пяти вариантах исполнения по цене от 3 049 000 до 4 099 900 рублей. Сколько будет стоить модель, сменившая поколение, мы также узнаем, вероятно, летом.