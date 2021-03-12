3 «страшилки» о вариаторе, которые давно потеряли актуальность

Большинство «антивариаторных» высказываний, которые можно услышать от водителей, основывается на страхе, что этот агрегат подведет в тех или иных условиях эксплуатации. Людей отчасти понять можно. О какой «уверенности в завтрашнем дне» можно говорить, если ты доподлинно знаешь, что вся мощь от двигателя к колесам передается каким-то ремнем? То есть штуковиной, в прямых родственниках которой числятся, например, ремень генератора или вентилятора охлаждения.

Да, эти изделия, по большей части, состоят из резины или специального полимера, а вариаторный — вроде как из металла. Но это же все равно «ремень» — вопит подсознание! На самом деле, ремень вариатора по надежности и прочности вполне сопоставим с привычной всем стальной цепью. И, заметьте, против цепного привода того же ГРМ водители, как правило, ничего плохого сказать не имеют. Скорей, даже хвалят за большую надежность — по сравнению с резиновым ремнем в этой роли.

Вот и на металлический ремень в трансмиссии CVT не стоит возводить напраслину. Уж что-что, а он — чуть ли не последняя деталь в списке наиболее распространенных поломок автомобильных «вариков».