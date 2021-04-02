Как ГИБДД штрафует водителей за перевозку пьяных пассажиров

Правила дорожного движения строго-настрого запрещают водителям управлять автомобилем подшофе. Напомним, что сегодня сие легкомыслие карается по ст. 12.8 солидным штрафом в 30 000 рублей и лишением «прав» на срок от полутора до двух лет. А если рулевой, принявший на грудь, попадается в лапы гаишников повторно, денежное наказание увеличивается до 50 000 целковых, а «безлошадный» период — до 3 лет.
К слову, в обозримом будущем «пьяные» дела тех, кто никак не может бросить дурную привычку садиться за руль в нетрезвом виде, будут квалифицироваться как уголовные и рассматриваться по ст. 264.1 УК РФ. А это — штраф до 300 000 рублей и даже лишение свободы. Документ уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, но когда он вступит в силу, пока неясно.
Что ж, вернемся к выпивающим пассажирам. О них ни в Правилах, ни в каких-либо других нормативных правовых актах ничего не сказано. Но, тем не менее, водителю следует трижды подумать, прежде чем взять на борт «веселого» товарища. И вот почему.
Представьте ситуацию: вы везете домой изрядно перебравшего друга. До конечной точки остается всего каких-то пять минут, но не тут-то было — на горизонте появляется сотрудник ГИБДД, заинтересовавшийся в горячий субботний вечер вашей персоной. Проверяет документы, задает, чтобы выиграть время и как следует принюхаться, вопросы. И к вашему несчастью, таки улавливает в воздухе нотки спирта.
— Я абсолютно трезвый, а аромат… Так это мой друг сегодня расслаблялся, — наверняка начнете оправдываться вы. Так-то оно так, но разве может жадный до наживы и «палок» правоохранитель поверить подозрительному водителю на слово? Сначала уйдет уйма времени на препирания, потом — на составление протокола, а следом — и на процедуру медосвидетельствования.
И бояться здесь стоит не результатов теста (вы ведь не выпивали), а болтливости уставшего товарища. Истории известны случаи, когда потерявшие контроль над своей головой и языком пассажиры устраивали гаишникам концерты — с упреками, оскорблениями, а то и кулаками. Да даже если дело ограничится невинным нытьем из серии «ну когда вы уже нас отпустите», могут возникнуть проблемы.
Обиженный полицейский не захочет расставаться с вами просто так. Наверняка, он примется с особым вниманием изучать автомобиль на предмет каких-либо технических несоответствий. А там, глядишь, и люфт руля обнаружится, и нештатный ксенон, и индикатор неисправной системы ABS на приборной панели. Не сомневайтесь, что, помимо прочего, гаишник «пробьет» вас по своим базам и непременно найдет несколько неоплаченных штрафов.
Ситуация ухудшится, если затянувшаяся проверка документов происходит вблизи от автобусной остановки, а измученный пассажир решит выйти из машины, прихватив с собой недопитую бутылку горячительного. Сотрудник ГИБДД, являющийся, по сути, полицейским, наверняка не оставит подобную выходку без внимания и выпишет товарищу штраф в размере до 1500 рублей за распитие спиртных напитков в общественном месте (ст.20.20 КоАП).
Казалось бы, ничего не предвещало беды — вы просто согласились подбросить выпившего друга до дома. А сколько времени потрачено, нервов. Придется еще и перед супругой оправдываться, объясняя, почему машина ночует на штраф-стоянке. В следующий раз нужно быть осторожнее. Сажать в машину только тех, кто точно не станет спорить с гаишниками. А лучше, от греха подальше, вызывать им такси.