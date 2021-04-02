Как ГИБДД штрафует водителей за перевозку пьяных пассажиров

Правила дорожного движения строго-настрого запрещают водителям управлять автомобилем подшофе. Напомним, что сегодня сие легкомыслие карается по ст. 12.8 солидным штрафом в 30 000 рублей и лишением «прав» на срок от полутора до двух лет. А если рулевой, принявший на грудь, попадается в лапы гаишников повторно, денежное наказание увеличивается до 50 000 целковых, а «безлошадный» период — до 3 лет.

К слову, в обозримом будущем «пьяные» дела тех, кто никак не может бросить дурную привычку садиться за руль в нетрезвом виде, будут квалифицироваться как уголовные и рассматриваться по ст. 264.1 УК РФ. А это — штраф до 300 000 рублей и даже лишение свободы. Документ уже одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, но когда он вступит в силу, пока неясно.

Что ж, вернемся к выпивающим пассажирам. О них ни в Правилах, ни в каких-либо других нормативных правовых актах ничего не сказано. Но, тем не менее, водителю следует трижды подумать, прежде чем взять на борт «веселого» товарища. И вот почему.