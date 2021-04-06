Зачем немцы превращают новый Volkswagen Amarok в маломощную городскую легковушку

Если бы не странный мотор, уходящий пикап Volkswagen Amarok можно было считать удачным. Немцы сделали его большим, удобным, рамным, с блокировкой заднего дифференциала. Но с недостоверным мотором объемом 2 л без ресурса, зато двумя турбинами. И только с механической коробкой передач. А потом и вовсе запутались.

И когда на Франкфуртском международном автосалоне 2015 года руководитель проекта Amarok немец Мартин Хубе узнал от русского журналиста Александра Пикуленко, что пикапу полагается дизельный V6, то сильно изумился и переспросил: «Зачем?». Александр Пикуленко рассказал про бездорожье, повышенную проходимость, ресурс и Россию, в которой на четырех цилиндрах и двух литрах нечего ждать за пределами МКАД. Показал для наглядности картину Левитана «Март» и «Аленушку» Васнецова.

Г-н Хубе оторопел и пошел смотреть Википедию, раздел «Бисмарк о России». После чего на Amarok появился V6, но с автоматической трансмиссией без блокировок. При следующей встрече на Майне, Мартин Хубе доложил: «Необходимый России двигатель установлен! С ним Amarok стал самым быстрым пикапом в мире. Его максимальная скорость по автобану превышает 200 км/ч».