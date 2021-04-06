Зачем немцы превращают новый Volkswagen Amarok в маломощную городскую легковушку

Если бы не странный мотор, уходящий пикап Volkswagen Amarok можно было считать удачным. Немцы сделали его большим, удобным, рамным, с блокировкой заднего дифференциала. Но с недостоверным мотором объемом 2 л без ресурса, зато двумя турбинами. И только с механической коробкой передач. А потом и вовсе запутались.
И когда на Франкфуртском международном автосалоне 2015 года руководитель проекта Amarok немец Мартин Хубе узнал от русского журналиста Александра Пикуленко, что пикапу полагается дизельный V6, то сильно изумился и переспросил: «Зачем?». Александр Пикуленко рассказал про бездорожье, повышенную проходимость, ресурс и Россию, в которой на четырех цилиндрах и двух литрах нечего ждать за пределами МКАД. Показал для наглядности картину Левитана «Март» и «Аленушку» Васнецова.
Г-н Хубе оторопел и пошел смотреть Википедию, раздел «Бисмарк о России». После чего на Amarok появился V6, но с автоматической трансмиссией без блокировок. При следующей встрече на Майне, Мартин Хубе доложил: «Необходимый России двигатель установлен! С ним Amarok стал самым быстрым пикапом в мире. Его максимальная скорость по автобану превышает 200 км/ч».
Не ту главу читал Мартин в Википедии. Бисмарка надо было добавить Суворовым: «Что русскому здорово, то немцу смерть». Окончательно потеряв ориентиры и запутавшись в целях и задачах, Volkswagen отказался от работ над вторым поколением и пошел к американскому Ford за авторитетным мнением и платформой для сотрудничества. Лучшие в мире пикапостроители обрадовались и предложили Ford Ranger NEW.
В прежние годы Ranger слыл отличной машиной, клоном Mazda BT50. Ranger был рамным, с неразрезным задним мостом, неплохим дизелем 2.5 (143 л. с.) и высокой прочностью. Но к последнему поколению деградировал до объема 2.0 (213 л. с.), внезапно сориентировавшись на неудачный Amarok, ошибочно приняв увядающую модель за эталон.
Amarok II обещан в 2022 году. Для немцев его полностью сделают американцы, оставив место под логотип Volkswagen. У себя в Америке новый Ford Ranger проходит ходовые испытания, постоянно попадаясь шпионам в закамуфлированном виде. Он красив, похож на F-150 и обнадеживает брутальностью. Но комизм в том, что американцы подложили немцам… легковую платформу Ford C2.
На ней базируются такие вялые модели, как Ford Escape/Kuga и Ford Bronco Sport. И вместе с ними Amarok превратится в завсегдатая «Голубой устрицы» с несущим кузовом, передним приводом и гибридной силовой установкой. А базовым для пикапов Ford и Volkswagen станет… трехцилиндровый двигатель объемом 1,5 литра мощностью180 л. с.
Приличный мотор Duratec 2,5 литра мощностью 190 л. с. предназначен для гибрида. Помимо этого американцы предлагают немцам версию PHEV, но только с передним приводом. Для этой конфигурации задняя подвеска задумана в самом примитивном исполнении — обычная балка. Остальным модификациям предназначена полностью независимая подвеска. Мосты не предусмотрены вовсе.
Понимая, что для имени Ranger все эти «голубые» затеи означают смерть, у себя на рынке имя заменят на бесхозный Maverick. Нам оно знакомо по Nissan Terrano II, который японцы делали в испанской Барселоне для европейского рынка под именем Ford Maverick с 1993 по 1998 г. Мелькнувшее в России второе поколение Maverick было совсем легковым и сделано с чистого листа совместно с Mazda.
Не готовые всерьез работать над темой пикапа и понимая, что рынок проигран, немцы обрадовались перспективе сэкономить и, вроде бы сохранив имя и лицо, переложить издержки и возможный провал на Ford. И на старте получили американский комплекс неполноценности, BLM и поджатый хвост, который в обширной Америке станет лишь эпизодом коммерческого неуспеха, а на важных для Volkswagen рынках, скорее всего, закончится окончательным поражением.
…Впервые взявшись за тему пикапа в 1979 году, и смастерив его на базе легкового Golf-I, немцы замыкают круг и возвращаются к исходной точке, опять имея в роли разбитого корыта сугубо легковой автомобиль.