Все о перепланировке квартиры: первый тест-драйв кроссвэна Kia Carnival

Даже несмотря на то, что продажи минивэнов в стране идут и шатко, и валко: машины этого сегмента занимают менее 2% рынка. Впрочем, нынешний Kia Carnival, как считает автопроизводитель, уже и ни минивэн вовсе, а… кроссвэн, причем — бизнес-класса! То есть авто играет сразу в нескольких сегментах — MPV, SUV, да еще с претензией на премиальность. Что, якобы, дает ему явные преимущества перед конкурентами. Но давайте разберемся — так ли это на самом деле?

И начнем, как водится, с внешних данных. «Кореец» весьма самобытен, и ни разу не похож ни на Mercedes V-класса, ни на VW Transporter, ни на Toyota Alphard, ни на более бюджетный Peugeot Traveller. Дело, возможно, в его росте: тут наш герой прилично уступает традиционным минивэнам, больше смахивая на универсал повышенной проходимости (клиренс — 182 мм), хотя по остальным габаритным показателям вполне с ними сопоставим.

Но то, что «кореец» не вышел ростом — ему только на руку, Автомобиль не выглядит шкафообразным гигантом, пугая своими размерами не только соседей по потоку, но и самого владельца. Впрочем, про соседей по потоку я зря. «Карнивал», при всей своей «легковушечности», смотрится очень солидно, если не сказать — агрессивно.