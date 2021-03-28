Все о перепланировке квартиры: первый тест-драйв кроссвэна Kia Carnival

Даже несмотря на то, что продажи минивэнов в стране идут и шатко, и валко: машины этого сегмента занимают менее 2% рынка. Впрочем, нынешний Kia Carnival, как считает автопроизводитель, уже и ни минивэн вовсе, а… кроссвэн, причем — бизнес-класса! То есть авто играет сразу в нескольких сегментах — MPV, SUV, да еще с претензией на премиальность. Что, якобы, дает ему явные преимущества перед конкурентами. Но давайте разберемся — так ли это на самом деле?
И начнем, как водится, с внешних данных. «Кореец» весьма самобытен, и ни разу не похож ни на Mercedes V-класса, ни на VW Transporter, ни на Toyota Alphard, ни на более бюджетный Peugeot Traveller. Дело, возможно, в его росте: тут наш герой прилично уступает традиционным минивэнам, больше смахивая на универсал повышенной проходимости (клиренс — 182 мм), хотя по остальным габаритным показателям вполне с ними сопоставим.
Но то, что «кореец» не вышел ростом — ему только на руку, Автомобиль не выглядит шкафообразным гигантом, пугая своими размерами не только соседей по потоку, но и самого владельца. Впрочем, про соседей по потоку я зря. «Карнивал», при всей своей «легковушечности», смотрится очень солидно, если не сказать — агрессивно.
Главным образом — за счет монументального передка. Ничего, вроде, особенного. Но строгих линий капот, мощный бампер причудливой формы, заковыристая радиаторная решетка и хищно прищуренная головная (полностью светодиодная) оптика вкупе создают если и не пугающий, то очень авторитетный образ.
Да и вид сбоку вызывает уважение: более пяти метров солидного профиля без вычурных выштамповок и обвесов, чуть ли не железнодорожных размеров окна, массивные сдвижные двери. Ну и задок под стать: все просто и без излюбленного азиатами «абстракционизма». Но рельефная, даже на вид тяжелая крышка багажного отсека с очередным гигантским стеклом со спойлером (под ним, кстати, прячется «дворник», без необходимости не портящий картину), светодиодные же стоп-сигналы и LED-вставка во всю корму — очень, как говорится, внушают. Однако главные корейские откровения — в салоне.
И я не про роскошные материалы отделки в старших версиях (хотя и кожзам в младших — весьм достоен). И не про разнообразные дизайнерские изыски в виде, например, четырех элегантных воздуховодов, которые и есть, но совсем не бросаются в глаза. И не про затейливую переднюю панель, на которой 12,3-дюймовый экран мультимедийки объединен в единое целое с цифровой панелью приборов тех же размеров. И не про саму мультимедику, работающую с Android Auto и Apple Carplay c беспроводной синхронизацией. Дело в другом.
Компания Kia, на протяжении последних лет активно рвущаяся в премиальный сегмент, но при этом удерживающая вполне адекватные прайсы, в этом авто просто не могла не использовать все свои наработки, уже хорошо знакомые нам по другим ее моделям, начиная с компактного Seltos и заканчивая большим Mоhave. Но, конечно, добавила и новые.
Поэтому лишний раз описывать работу многочисленных «фишек» и «плюшек», гарантирующих седокам безмятежное перемещение в пространстве — нет никакого смысла. Да, к их услугам и раздельный климат-контроль (хотя здесь стоит отметить, что при всей своей модной тачпадовости, он поддерживает обратную связь с пользователем ощутимой вибрацией или звуковым сигналом, что удобно); и беспроводная зарядка смартфонов; и исчерпывающий набор USB-разъемов и розеток; и вентиляция сидений, и обилие подстаканников/ниш/боксов и множество других опций комфорта.
Короче говоря, тут все настолько вкусно и продуманно, что кто-то из коллег даже рискнул назвать этого «корейца» Maybach среди минивэнов. Не уверен, что готов на все сто согласиться с подобным утверждением после первого короткого знакомства с автомобилем (надеюсь вынести окончательный вердикт, насладившись длительным тест-драйвом новинки). Но вот то, что в России ничего подобного по вменяемой цене еще никто не предложил — это точно.
Хотя бы потому, что сам автопроизводитель относит свое творение к доселе невиданному сегменту GUV (Grand Utility Vehicle — большой универсальный автомобиль). А под «большой универсальностью», как мне кажется, в первую очередь подразумевается не роскошь отделки и оснащения, хотя и их не надо сбрасывать со счетов, а возможности трансформации салона под самые разные нужды водителя и пассажиров.
И вот такого «конструктора» сегодня никто, кроме Kia, уж точно не делает. Впрочем, без лишних слов вы сами в этом можете убедиться: портал «АвтоВзгляд» не поленился трансформировать салон новинки рынка во всех возможных вариантах (видео этого процесса — ниже).
Одним словом, и для повседневных нужд по традиционным маршрутам дом-работа-магазин-дача, и для корпоративных мероприятий самого различного толка, и уж особенно для дальних вояжей — лучшей альтернативы Kia Carnival на сегодняшний день реально нет. С пассажирской точки зрения, по крайней мере. А вот как этот GUV едет?
Хотя, честно говоря, ответить на этот вопрос можно буквально в трех словах — плавно, тихо, уверенно, и на этом тему закрыть. Просто потому, что Kia Carnival по своей философии не предполагает ни «овощной» езды по пенсионерским или материнским делам; ни динамичных покатушек со всеми атрибутами типа светофорных гонок и резких перестроений; ни оффроуд-приключений.
Это — круизный лайнер, готовый на крейсерской скорости неспешно, но уверенно и с повышенным комфортом прокатить пассажиров (исключительно первым классом!) когда и куда им нужно. И что при этом чувствует его капитан — да какая разница? Тем не менее скажу, что «на мостике» тоже все достойно, что и не удивительно, ведь по организации и эргономике водительского пространства корейцы вполне успешно соперничают со многими — даже европейскими — автопроизводителями.
Удобно устроиться в водительском кресле, в том числе и благодаря полной «электрификации» всех его настроек (но опять же — только в старших версиях), сможет гражданин любой комплекции и роста. Все клавиши управления — прощай крутилки — под рукой.
Понравилось, что в Kia Carnival привычный рычаг КП уступил место «шайбе» (слава богу, что не новомодному джойстику!) — легко, просто, удобно. Но жаль, что на этой модели даже в топовых версиях в помощь драйверу не предусмотрен проекционный экран на лобовое стекло, отображающий и скоростные параметры, и навигационные подсказки. Удобную и практичную опцию, к которой мы привыкли уже на младших моделях бренда, корейцы не стали интегрировать, чтобы не поднимать цены. Мне кажется — зря.
Зато про крайне актуальный в дальних поездках адаптивный «круиз» иговорить не приходится (как, впрочем, и про реализованный на других моделях Kia автопилот второго уровня). «Карнивал» им вооружен.
Несмотря на габариты и вес, управляется вэн совершенно по легковому, а многочисленные датчики «по кругу» помогают контролировать и их, и дорожную обстановку. К «баранке» претензий почти никаких: руль не так остро «заточен», как, скажем, у всех «бумеров», но приятно наливается тяжестью что на малых, что на высоких скоростях, четко реагируя на желания водителя — катастрофических задержек и «пустот» нет. Да и в подруливаниях «кореец» не нуждается, четко следуя выбранной траектории, а если что, то в сомнительных поворотах — система контроля тяги вам в помощь.
Правда, не совсем ясно, что тут все-таки кроссоверного? Клиренс в 182 мм — не столь уж и выдающийся даже по «паркетным» меркам (хотя у того же Sorento он еще меньше). Да и плохих дорог с сомнительным покрытием — читай: без асфальта — машина явно не любит (подвеска Carnival классическая: спереди — McPherson, сзади — многорычажка). Даже мелкие изъяны вроде и нормального дорожного полотна в салон предаются вполне ощутимо так что гравийные направления, не говоря уж о разбитых проселках — явно не к «Карнивалу». Да и не стоит на них заезжать: полный привод не предусмотрен ни в каких комплектациях.
Впрочем, повторю, этот крейсер — не для размытых подъездных путей к деревне Гадюкино. А вот на магистрали он, при необходимости, способен себя показать. До заявленной производителем максималки в 180 км/ч машину разогнать было негде, а вот в 10,5 секунд до «сотни» — удалось. А в некоторых тестовых заездах — даже быстрее!
Одним словом, даже на затяжные трассовые обгоны на этом авто можно идти без опаски, какой бы двигатель — турбодизель объемом 2,2 л (199 л. с) или бензиновый 3,5-литровый (249 л. с.) — ни стоял под капотом. Первый, кстати, очень неплохо показывает себя на текущем Sorento, и даже для тяжелого кроссвэна совсем не слабоват. Второй же тянет еще веселее. Если уж совсем коротко, то на всех варинтах я легко «делал» в этом вояже по пять задусчевых большегрузов.
Ну, и к цене вопроса. Стоимость начальной комплектации Kia Carnival, лишенной львиной доли опций, делающих машину действительно Maybach среди минивэнов, представленных в России — 2 599 900 рублей, топовая — 3 579 000 000 «деревянных». И если примеривать на себя, то, учитывая личные потребности и выбирая между среднеразмерным кроссовером типа Kia Sorento и нынешним героем нашего теста, я бы взял посреднюю версию за 3 059 900 ₽ ( дизель с очень широким опционалом).
А что касается бизнес-сообщества, то, откинув понты в виде эмблемы на капоте, «Карнивал» — лучшее, на мой взгляд, сегодня предложение в сегменте. В сегменте GUV, я имею в виду, где наш герой — первый пока, и единственный!..