Улыбка гадюки: видео тест-драйв обновленного Mitsubishi L200

Несравненный «Тритон» сейчас ехидно усмехнулся — «настало мое время»! А ведь и правда: «коронакризис» доказал, что можно работать, попивая сок у себя на даче и не выезжая в душный городской офис.
Скажем больше: многие бизнес-процессы так и останутся «дистанционными». А раз так, то можно смело выходить на связь из огорода, а заодно и попытаться достроить баню или хотя бы просто покосить газон.
Объективно жизнь на даче куда приятнее суетливой городской. Вот только стоит озаботиться транспортом — зима не за горами. Ведь «пузотерка» вряд ли поможет быстро сгонять за дровами или привезти ель.
Вот она — коварная улыбка гадюки, понимающей, что все в ее власти.
Что ж, не поспорить: лучше пикапа для загородного быта и не найти. А лучше Mitsubishi L200 — тем более! Почему — узнаете, посмотрев наш видео тест-драйв.