Улыбка гадюки: видео тест-драйв обновленного Mitsubishi L200

Фото и видео: АвтоВзгляд
Рынок пикапов в России ничтожно мал. И даже не потому, что эти внедорожники просят за себя больше, чем хотелось бы. Дело в том, что в городе такие машины не очень-то актуальны. И тут внесла свои коррективы пандемия пресловутого вируса с короной. Похоже, это как раз тот самый случай, когда плохое порождает хорошее…

Несравненный «Тритон» сейчас ехидно усмехнулся — «настало мое время»! А ведь и правда: «коронакризис» доказал, что можно работать, попивая сок у себя на даче и не выезжая в душный городской офис.

Скажем больше: многие бизнес-процессы так и останутся «дистанционными». А раз так, то можно смело выходить на связь из огорода, а заодно и попытаться достроить баню или хотя бы просто покосить газон.

Объективно жизнь на даче куда приятнее суетливой городской. Вот только стоит озаботиться транспортом — зима не за горами. Ведь «пузотерка» вряд ли поможет быстро сгонять за дровами или привезти ель.

Вот она — коварная улыбка гадюки, понимающей, что все в ее власти.

Что ж, не поспорить: лучше пикапа для загородного быта и не найти. А лучше Mitsubishi L200 — тем более! Почему — узнаете, посмотрев наш видео тест-драйв.

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7 сентября 2020
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