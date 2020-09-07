Улыбка гадюки: видео тест-драйв обновленного Mitsubishi L200

Несравненный «Тритон» сейчас ехидно усмехнулся — «настало мое время»! А ведь и правда: «коронакризис» доказал, что можно работать, попивая сок у себя на даче и не выезжая в душный городской офис.

Скажем больше: многие бизнес-процессы так и останутся «дистанционными». А раз так, то можно смело выходить на связь из огорода, а заодно и попытаться достроить баню или хотя бы просто покосить газон.