Volkswagen показал на видео салон нового Multivan

Накануне компания Volkswagen опубликовала видеоролик, в котором рассказала о том, как изменится интерьер Multivan. Из него мы узнали, что в салоне не будет сплошных диванов — только независимые кресла второго и третьего рядов, передвигающиеся по рельсам. Их можно перемещать, разворачивать на 180 градусов, снимать. Появится и новый столик — он при необходимости «подъезжает» к любому сиденью.
Другая любопытная деталь — увеличенная площадь бокового остекления и почти полностью прозрачный полоток. На скетче можно рассмотреть небольшой люк над головами водителя и переднего пассажира, а также огромную «панорамку» сзади. Эффектно, но, вероятно, такая опция будет доступна лишь в старших исполнениях модели.
Что же до технических подробностей о новинке, то их пока не так много. Семейство T7 построят на модульной платформе MQB, а в моторную гамму, помимо прочего, войдет гибридная силовая установка с 1,4-литровым турбодвигателем и электрическим агрегатом. Другие детали представители Volkswagen, очевидно, раскроют ближе к премьере.