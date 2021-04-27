Volkswagen показал на видео салон нового Multivan

Другая любопытная деталь — увеличенная площадь бокового остекления и почти полностью прозрачный полоток. На скетче можно рассмотреть небольшой люк над головами водителя и переднего пассажира, а также огромную «панорамку» сзади. Эффектно, но, вероятно, такая опция будет доступна лишь в старших исполнениях модели.

Что же до технических подробностей о новинке, то их пока не так много. Семейство T7 построят на модульной платформе MQB, а в моторную гамму, помимо прочего, войдет гибридная силовая установка с 1,4-литровым турбодвигателем и электрическим агрегатом. Другие детали представители Volkswagen, очевидно, раскроют ближе к премьере.