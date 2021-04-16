Как на глаз определить состояние турбины в двигателе автомобиля

К турбодизелям мы привыкли очень давно. Да чего уж там, встретить атмосферный дизель на дороге — целое событие, ведь такие машины давно и навсегда ушли в прошлое. Тягаться по «прикладным» показателям с современными движками они не могут, да и расход горючего у таких моторов просто чудовищный. Не по средствам они нам сегодня.
И вот турбированный бензиновый двигатель уже, кажется, окончательно вытеснил из всех сегментов бензиновую «атмосферу». Теперь куда не пойдешь — везде турбина. Ранее этот узел ассоциировался исключительно со спортивными или дорогими-богатыми автомобилями, но время пришло: турбины повсеместно и чрезвычайно массово обживаются под капотами гражданских легковушек. Значит, надо с этим узлом хоть минимально, но разобраться.
Техническое устройство можно без особых усилий разыскать в интернете, а портал «АвтоВзгляд» обсудит прикладные свойства, которые действительно обязан знать каждый: агрегат для большинства новый, шанс попасться на происки нерадивых жадных мастеров велик.
Итак, стоит начать с видимой части — корпуса «улитки» и его сочленения с коллектором. Подтеки масла в этом месте — очень плохой синдром. Если турбина «гонит» масло, значит изношен шток: вал, на котором располагаются лопасти, охлаждается лубрикантом, а его появление на сочленении или на самих лопастях говорит о необходимости ремонта.
Раз уж речь зашла о «винтах», то они не должны иметь следы повреждений. Вообще никаких, даже царапин. Если на лопастях есть царапины и сколы, то внутри контура турбины находятся металлические обломки, которые каждую секунду разрушают узел. Самый сложный момент — оценить состояние подержанной турбины.
Для этого, помимо глобального внешнего осмотра на предмет подтеков, а также углубленного изучения поверхностей вокруг «пропеллеров», нужно оценить валы лопастей на предмет износа. Для этого необходимо пальцами взяться за лопасть и подвигать ее вертикально и горизонтально. Минимальный люфт справа налево говорит об износе, а вот движение сверху вниз — о необходимости ремонта. Его быть не должно.
Точнее оценить «нагнетатель» без использования специального оборудования невозможно, но описанные выше параметры помогут не только поймать на лжи жадного механика в его желании обогатиться, но и выбрать наиболее целую подержанную «улитку», если час «родной» уже «пробил». Кстати, турбины в России успешно восстанавливают в заводских условиях, и отреставрированная будет стоить раза в четыре дешевле новой.
…Так что если турбина начала вызывать сомнения, а на СТО «бьют в набат», необходимо сначала осмотреть узел своими глазами, и только потом принимать решение о вариантах замены: покупки новой оригинальной, аналога или реставрации имеющейся.