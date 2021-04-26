Как быстро и эффективно очистить кожаный салон от въевшейся грязи

Выбор химии для чистки салона на сегодняшний день весьма обширен. Однако не вся химия одинаково полезна. Какая-то работает плохо, какая-то вовсе не работает, эта сушит кожаную обивку, а та оставляет разводы. Но проводить уборку салона надо обязательно. Во-первых, чистый салон — это красиво. В такую машину приятно садиться и самому, и пассажирам. Во-вторых, за года эксплуатации на поверхностях в интерьере скапливается огромное количество грязи и микробов. А это уже прямая угроза здоровью владельца автомобиля и его спутников. Платить за профессиональную чистку и дезинфекцию — дороговато. Доверять работу непроверенной химии — опасно. Так как же обойтись малой кровью и получить чистые панели и кресла?

Кожаные кресла или кресла из эко-кожи весьма капризны. Испортить их можно, что называется, на раз два. А потому подход к их чистке несколько отличается от того, что используется при мойке тканевых салонов.

Самая главная проблема — кожа после мойки начинает сохнуть. Стоит ли говорить, что выглядит это малопривлекательно. А потому нужно использовать средства, которые помогают избежать высыхания дорогой обивки кресел. И в этом может помочь средство, которое наверняка есть у вашей жены — хозяйственное мыло.

Оно не содержит красителей и отдушек, из-за чего и выглядит не привлекательно, и пахнет тоже так себе. Но нам от него нужны его моющие свойства, которые, к слову, на высоте. Готовить какой-то специальный отвар или же раствор не нужно. Достаточно, чтобы под рукой было ведерко с теплой водой, брусок хозяйственного мыла, губка, микрофибра и щетка с ворсом, который должен быть не слишком мягким (в этом случае щетка будет мало чем отличаться от губки), и не откровенно жестким (таким можно повредить кожу).