Что грозит водителю, если пассажир на ходу высунул голову в открытый люк

В нашей полосе оценить преимущества люка в автомобиле можно летом. Особенно любят эту опцию дети, которых хлебом не корми — а дай выглянуть через крышу во время движения в дворе или в сельской местности. Но, во-первых, это небезопасно, а, во-вторых, водитель может нарваться на административный штраф.
Если даже автомобиль движется с совсем небольшой скоростью, то ребенок, высунувшийся через люк, может получить серьезную травму, например, от ветки, свисающей над дорогой. Не стоит этого делать и при езде в чистом поле, поскольку пункт 22.8 ПДД запрещает перевозку людей вне кабины автомобиля.
Вряд ли уместно доказывать стражу порядка, что в данном случае за пределами кабины находилась лишь голова пассажира. Для него этого будет достаточно, чтобы оштрафовать водителя на 1000 рублей по статье 12.23.2 КоАП за нарушение правил перевозки людей. Причем этим дело не ограничится.
Если речь идет о ребенке, то автовладелец еще заплатит штраф в размере 3000 «деревянных» за нарушение требований перевозки детей (12.23.3 КоАП). С взрослого пассажира, высунувшегося через люк наружу при движении автомобиля, возьмут 500 рублей за непристегнутый ремень безопасности (12.29 КоАП). А водитель в соответствии с пунктом 12.6 Административного кодекса за перевозку непристегнутого человека расстанется с 1000 рублями.
Аналогичные санкции могут быть применены к автовладельцу, если его пассажиры высовываются на ходу из окошка. Примечательно, что рука, торчащая во время движения, правонарушением не считается. Ведь, согласно пункту 8 ПДД, определенные знаки рукой, вытянутой из открытого окна машины, соответствуют сигналам поворота.