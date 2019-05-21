Что грозит водителю, если пассажир на ходу высунул голову в открытый люк

Если даже автомобиль движется с совсем небольшой скоростью, то ребенок, высунувшийся через люк, может получить серьезную травму, например, от ветки, свисающей над дорогой. Не стоит этого делать и при езде в чистом поле, поскольку пункт 22.8 ПДД запрещает перевозку людей вне кабины автомобиля.

Вряд ли уместно доказывать стражу порядка, что в данном случае за пределами кабины находилась лишь голова пассажира. Для него этого будет достаточно, чтобы оштрафовать водителя на 1000 рублей по статье 12.23.2 КоАП за нарушение правил перевозки людей. Причем этим дело не ограничится.