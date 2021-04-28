ВАЗ-2105 вошел в рейтинг самых продаваемых автомобилей за всю историю

Самой продаваемой моделью у Toyota вполне ожидаемо стала Corolla — седан, вставший на конвейер в 1966-м, за 54 года нашел более 46 млн покупателей. Это — лучший результат не только для японской марки, но и для мирового автопрома в целом. Второй в рейтинге Ford с пикапом F-Series (43 млн с 1948 года), а третий — Volkswagen с легендарным Golf (35,5 млн с 1974).

На четвертой строчке расположилось семейство Honda Civic — с 1972 года дилеры реализовали 20 млн экземпляров. На пятой — Opel Corsa с результатом в 18,6 млн единиц с 1982-го. А вот шестое место досталось отечественному ВАЗ-2105. За 35 лет производства (с 1980 по 2015) в пользу тольяттинской «пятерки» сделали выбор около 18 млн человек.

Седьмым в рейтинге стал Renault Clio (15 млн с 1991), восьмыми — BMW 3-й серии (13,7 млн с 1975) и Hyundai Elantra (13,7 млн с 1990). На девятом месте оказался Oldsmobile Cutlass, (11,9 млн за период с 1961 по 1999), а замыкает лидерскую десятку Chevrolet Malibu (10,3 млн с 1964 года).

Добавим, что если бы рейтинг включал не по одной модели от каждого бренда, а все самые продаваемые автомобили в принципе, то ВАЗ-2105 занял бы более низкую позицию. Ведь в список не вошли, например, Volkswagen Beetle и Ford Escort, разлетевшиеся тиражами более чем в 20 млн.