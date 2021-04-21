«Всемирный автомобиль года»: Volkswagen оказался лучше, чем Honda и Toyota

Volkswagen ID.4 построен на новейшей батарейной платформе MEB. У модели есть несколько силовых установок, включая двухмоторную с отдачей за 300 сил. Но на старте продаж, который уже состоялся, доступно лишь одно исполнение — 204 л. с. и 310 Н·м. Его батареи емкостью 82 кВт∙ч хватит на то, чтобы преодолеть 520 километров пути по реалисточному циклу WLTP. При этом быстрой сорокаминутной зарядки от мощного терминала достаточно, дабы восполнить запас хода до трехсот километров.

Также немцы гордятся простором внутри машины: по заверениям инженеров, в салоне электрического «Фольксвагена» просторнее, чем во многих кроссоверах классом выше! За это надо благодарить не только отсутствие ДВС, но и грамотное рзамещение аккумуляторов.

В России электрическая новинка не продается. И вряд ли будет… Так что желающим купить немецкий кроссовер лучше обратить свое внимание на Volkswagen Tiguan, который все привыкли видеть в амплуа рафинированного горожанина.

А что будет, если засунуть кроссовер в совершенно непривычные для него условия — на горные грунтовки и заснеженные серпантины? Подробности нестандартного испытания немецкой машины — в видеорепортаже портала «АвтоВзгляд».