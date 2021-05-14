BMW отзывает в России автомобили с отваливающимися стоп-сигналами

Стоп-сигнал на BMW 6-ой серии Gran Coupe расположен на кромке крыши — он фиксируется под пластиной из углепластика посредством шести резьбовых соединений. Как оказалось, под давлением и при нагреве эти самые резьбовые соединения могут разбалтываться. По идее, стоп-сигнал должен удерживаться на своем месте даже при ослабленном креплении. Однако в некоторых случаях — к примеру, на очень высокой скорости — он таки может вылететь.

В обозримом будущем всех владельцев потенциально дефектных автомобилей оповестят о необходимости заглянуть в сервис официального дилера. Механики совершенно бесплатно для собственников проверят и усилят крепление стоп-сигнала.

Впрочем, дожидаться звонка представителей марки вовсе необязательно. Можно самостоятельно проверить, подпадает ли машина под отзывную кампанию, воспользовавшись официальным сайтом Росстандарта или позвонив дилеру. И в том, и в другом случае понадобится VIN-номер транспортного средства.

Напомним, что пару месяцев назад компания BMW объявила о проведении в России другой сервисной акции. Баварцы отозвали кроссоверы X5, «обутые» в недоработанные шины Continental.