Ты мне — не пара: сравнительный тест Infiniti QX50 и Jaguar F-Pace

То, что у двух производителей разный подход к конструированию машин, видно сразу, как только начинаешь оценивать их кузова. Ягуаровский кроссовер выглядит грациозно, даже при внушительной высоте 1 652 мм и дорожном просвете в 213 мм.

Infiniti QX50 берет резкими гранями и рубленными формами, которые смотрятся смело и свежо. Кстати, японец недавно пережил обновление, но на внешности это не отразилось. Оригинальный шаг! Традиционный европейский рестайлинг предполагает хоть какие-то изменения снаружи, но азиаты пошли путем наименьшего сопротивления.