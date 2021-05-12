Ты мне — не пара: сравнительный тест Infiniti QX50 и Jaguar F-Pace

То, что у двух производителей разный подход к конструированию машин, видно сразу, как только начинаешь оценивать их кузова. Ягуаровский кроссовер выглядит грациозно, даже при внушительной высоте 1 652 мм и дорожном просвете в 213 мм.
Infiniti QX50 берет резкими гранями и рубленными формами, которые смотрятся смело и свежо. Кстати, японец недавно пережил обновление, но на внешности это не отразилось. Оригинальный шаг! Традиционный европейский рестайлинг предполагает хоть какие-то изменения снаружи, но азиаты пошли путем наименьшего сопротивления.
Удобство пользования
Интерьер QX50 тоже узнаваем. Не буду сотый раз рассказывать про качество отделки кресел кожей. Тут по-прежнему все на высоком уровне. Лучше взгляните на обновленный комплекс мультимедиа-системы, которым теперь управляет четырехъядерный процессор, а объем «оперативки» увеличили до 2 Гб. В результате система стала работать заметно расторопнее и уже не вызывает былое уныние.
Что касается мониторов, то их по-прежнему два. Разрешение у обоих теперь четче, а еще поменяли софт, тем самым улучшив графическое оформление. Видно, что Infiniti работает над ошибками, ведь за мультимедиа их не успел поругать только немой или ленивый.
Внутренний мир «Ягуара» выполнен в классическом стиле. Кстати, иного от такой машины и не ждешь. Правда, прослеживаются явные следы унификакции, как с младшими моделями, так и с «Ленд Роверами», что может вызвать неодобрительное «фи» у эстетов. Однако если не обращать внимание на такие мелочи, то претензий к качеству отделки не возникает.
В кресле Jaguar можно буквально раскинуться и жалеть лишь о том, что центральный подлокотник не регулируется. А еще можно настроить сиденье так, что посадка будет глубокой и почти спортивной.
Если вглядываться в экраны, то по качеству «картинки» цифровая панель приборов и центральный монитор не уступают конкуренту. Хотя лично мне, графика F-Pace нравится больше, чем то, что предлагает Infiniti даже после обновления. Вот если бы британцы еще и лишили свой софт мультимедийных багов, цены бы им не было.
А теперь — кататься!
Под капотом нашего «Ягуара» работает «дизель» отдачей в 240 сил. Но для мотора на тяжелом топливе главное не это, а то, что крутящий момент тут равен 500 Нм. Потому, когда агрегат пробуждается нажатием кнопки, педаль газа моментально становится раскаленной. При клике на нее идет характерный пинок, и британская «кошка» прыгает вперед.
Кстати, в «базе» рестайлинговый Jaguar F-Pace стоит 4 442 000 рублей. А вот Infiniti QX50 обойдется дешевле — в 3 640 000 рублей.
Да, подобное поведение F-Pace доставляет удовольствие, ведь ускорение получается сочным, а настройки 8-ступенчатого «автомата» превращают Jaguar в коктейль из энергетика с традиционным русским напитком. Бьет в голову, поднимает настроение и заставляет не думать о потраченных деньгах.
«Инфинити» же много плавнее, из-за того, что тут стоит вариатор. Однако разгон сонный лишь до 2000 об/мин, потом «Финик» бодрится и с ревом устремляется вслед за «Ягой», ведь под капотом «японца» рычит 2-литровый бензиновый мотор налоговыгодной мощностью в 249 сил.
Если говорить о подвеске, то QX50 мягче и вальяжнее в поворотах, чем «ходовка» Jaguar. Они похожи лишь при проезде «лежачих полицейских». Здесь подвески кроссоверов работают одинаково жестко.
Знак равенства
Подводя итоги, у меня сложилось впечатление, будто и «японец», и «британец» предназначены для тех, кому по каким-то причинам надоел немецкий премиум, а Lexus NX покупать не хочется из-за его слишком уж специфической подвески. К тому же, наши герои — автомобили из серии «не как у всех». А это добавляет им шарма.
В общем, «Ягуар» берет свое широким спектром силовых агрегатов и отменными ездовыми повадками. Есть в его поведении какое-то благородство, которого нет у конкурента. Зато у Infiniti более спокойный норов, но если провоцировать, то «японец» ответит быстрым ускорением и стабильным поведением в скоростных виражах. Его поведение в городе и на трассе кажется мягким и покладистым.
Не забудем также про красивые салоны и продвинутые мультимедиа-системы, которые предлагают оба оппонента. Но это уже стало нормой для этого класса машин. Если, конечно, не заглядывать в апартаменты новейших Mercedes-Benz….
В этот раз победителя выбрать оказалось действительно трудно, поэтому поставим между двумя кроссоверами знак равенства. У каждого из них сформировалась своя лояльная аудитория, которая привыкла быть неординарной, а подобному, согласитесь, могут позавидовать даже немецкие производители.