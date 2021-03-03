Владельцев новых BMW X5 пугают расслаивающимися шинами

Это удивительно, но отзыву подлежат только… два автомобиля BMW X5 серии G05, переданных клиентам прошлой весной. Причиной сервисной кампании стали задние шины марки Continental, во время производства которых была допущена ошибка обработки.

Соответственно, нарушение технологии может стать причиной разрушения боковины каркаса. «Не исключено также частичное или полное отделение профиля шины», — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе Росстандарта, добавив, что несчастливой паре «бумеров» полагаются новые шины.

И еще одна новость от «баварцев». Третье поколение кросс-купе BMW X6 представили меньше двух лет назад, но немцы уже вовсю трудятся над новым интерьером. Об этом можно догадаться по шпионским снимкам, которые совсем недавно разместили в Сети.