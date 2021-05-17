Bugatti готовит к премьере уникальный гиперкар La Voiture Noire

Впервые «Черную машину», чей выпуск был приурочен к 110-летию бренда, французы показали два года назад на Женевском автосалоне. Тогда представители компании не стали вдаваться в технические подробности, но подчеркнули, что La Voiture Noire — самая дорогая модель марки. Ее стоимость оценивалась более чем в 11 млн евро, а с учетом всевозможных налогов — и вовсе в 16,5 млн.

После презентации автомобиль отправили на доработку. Что получилось в итоге — в каком виде La Voiture Noire передадут заказчику — мы узнаем в конце месяца. Тогда же, хотелось бы верить, французы наконец раскроют технические характеристики гиперкара. Ведь на данный момент известно лишь то, что «Черная машина» построена на базе Chiron и укомплектована тем же 8,0-литровым W16 мощностью 1500 л. с. и максимальным крутящим моментом 1600 Нм.

Кстати говоря, по слухам, владельцем уникального Bugatti La Voiture Noire станет нe кто иной, как футболист Криштиану Роналду. Не исключено: о том, что португалец питает страсть к машинам французской марки, известно давно. Так, например, в его коллекции есть гиперкар Centodieсi, выпущенный скромным тиражом в 10 единиц. За него звезда «Ювентуса» отдал порядка 8 млн евро.