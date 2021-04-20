Наглый, как сто китайцев: гиперкар Quasar «разогнали» до 450 км/ч

Китайцы безосновательно хвастливы и беспомощны, зрелизами о скорых победах подтверждая невероятный комплекс неполноценности. Зато раз в месяц от них новость — очередной безвестный производитель несуществующих электромобилей смастерил изделие с запасом хода в 1000 км, мощностью 1000 л. с., скоростью 1000 км.

Китайцы не только всем надоели, но и превратили тему в посмешище. Отныне, услышав о следующем электрическом гиперкаре, мало кто воспламеняется интересом. Хотя хорватский Rimac действительно существует, выпускает электромобили и, сделав всего семь штук Concept One, обратил на себя внимание не только обывателей и зевак, но и Porsche с Bugatti. Возможно, на подходе еще несколько интересных изделий, но их остановила пандемия и проекты в одночасье стали похожими на неумные китайские сплетни.

Среди тех, кто собирался буквально на днях шагнуть с монитора в реальную жизнь — фабрика Elektron Motors с моделью Quasar. Единственное, что позволяет чуть более внимательно отнестись к этому проекту — домашний адрес фабрики. Elektron Motors прописан во Франкфурте-на-Майне, а не где-то в доменной зоне китайских сайтов о величии.