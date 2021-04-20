Наглый, как сто китайцев: гиперкар Quasar «разогнали» до 450 км/ч

Китайцы безосновательно хвастливы и беспомощны, зрелизами о скорых победах подтверждая невероятный комплекс неполноценности. Зато раз в месяц от них новость — очередной безвестный производитель несуществующих электромобилей смастерил изделие с запасом хода в 1000 км, мощностью 1000 л. с., скоростью 1000 км.
Китайцы не только всем надоели, но и превратили тему в посмешище. Отныне, услышав о следующем электрическом гиперкаре, мало кто воспламеняется интересом. Хотя хорватский Rimac действительно существует, выпускает электромобили и, сделав всего семь штук Concept One, обратил на себя внимание не только обывателей и зевак, но и Porsche с Bugatti. Возможно, на подходе еще несколько интересных изделий, но их остановила пандемия и проекты в одночасье стали похожими на неумные китайские сплетни.
Среди тех, кто собирался буквально на днях шагнуть с монитора в реальную жизнь — фабрика Elektron Motors с моделью Quasar. Единственное, что позволяет чуть более внимательно отнестись к этому проекту — домашний адрес фабрики. Elektron Motors прописан во Франкфурте-на-Майне, а не где-то в доменной зоне китайских сайтов о величии.
В остальном Quasar банален, как и амбиции хозяина, бывшего турка Армагана Арабула. За годы виртуального, но победоносного существования, гиперкар нарастил мощность и стартовую динамику. Теперь он обещает, не хуже любого «китайца», 2300 л. с. на все четыре колеса, и ураганный разгон до 100 км/ч за 1,65 сек. Но турок все же сумел придумать пару отличий, обращающих внимание не столько инженеров, сколько специалистов по PR.
Во-первых, у себя в компьютере гиперкар стал героем Нюрбургринга, одолев 100 км пути с рекордным временем, пошатнув достижения Porsche 919 Hybrid и обогнав ничего не подозревающего немца на девять секунд.
Во-вторых, «турецкий немец» стал первым в мире среди несуществующих автомобилей, чью максимальную скорость акушеры ограничили еще до рождения — 450 км/ч. Такой рекламной лихости себе еще никто не позволял. Хотя теперь из Китая могут прийти новости о следующем гиперкаре, которому ограничат скорость заветным рубежом в 1000 км/ч.
Несмотря на немецкую прописку, никто не может с уверенностью утверждать, что фабрика Elektron Motors существует на самом деле. Но опустив невнятный факт существования, Армаган Арабул решительно заявляет, что начнет производство Quasar в 2023 году. Сделает всего 99 экземпляров, чтоб на Земле не было лишней суеты в нескончаемой очереди ценителей, норовящих выкрикнуть привычное «Больше трех в одни руки не давать!». Цена Quasar назначена скромная, всего 2,2 млн. евро.
Учитывая многолетние потуги привлечь внимание к проекту, до сих пор не имеющему ни одного вещественного доказательства, Армаган Арабул имеет шанс войти в историю. Но не в зачете строителей гиперкаров. А в лингвистике. Ведь благодаря ему общеизвестное сравнение «наглый, как сто китайцев» устаревает на глазах.