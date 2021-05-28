Российские продажи люксовых автомобилей выросли впервые за 7 месяцев

Впрочем, было бы странно, если продажи люксовых машин продолжили бы падать. Ведь причиной роста показателя стало отнюдь не внезапное повышение покупательской активности. Все дело в том, что именно на апрель минувшего года пришелся тотальный локдаун, отправивший дилерские центры и заводы на вынужденные каникулы. Так что улучшение результата — в сравнении с тем периодом — вполне ожидаемо.

Так, наибольшей популярностью у богатых россиян в апреле пользовались автомобили Bentley — он разошлись тиражом в 54 единицы. На второй строчке оказался Rolls-Royce: дилеры этой марки «пристроили» 36 машин. Замыкает лидерскую тройку Mercedes-Maybach S-класс — 15 реализованных авто.

Добавим, что из автосалонов Lamborghini выехали 7 автомобилей, Ferrari — 6, Aston Martin — 5. Что же до Maserati, то в апреле россияне не купили ни одной машины.