Премия «АВТОДИЛЕР ГОДА — 2021» удивит новыми участниками и номинациями

Пожалуй, лучше всего картину рынка описывают цифры. Да, продажи новых автомобилей по итогам года просели на 9,1%, до 1,6 миллиона машин — такие данные публикует «Ассоциация европейского бизнеса». Однако число самих дилеров, наоборот, выросло. Сейчас по стране насчитывается 3570 автосалонов, тогда как раньше их было на 5,6% меньше.
И новые, и действующие игроки были вынуждены подстраиваться под изменившуюся реальность. Разумеется, главным лейтмотивом стала цифровизация: продавцам пришлось обновлять сайты, создавать мобильные приложения — то есть всеми возможными способами переводить общение с клиентом в электронную среду.
Кто сделал это эффективнее других? А может, оказались правы те, кто отказался от цифровой трансформации, сохранив верность проверенным методам работы? На эти вопросы должна ответить ежегодная премия «Автодилер года — 2021», которую 27 мая уже в седьмой раз проводят Авито Авто и аналитическое агентство «Автостат» при поддержке Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).
К участию в премии традиционно приглашаются абсолютно все официальные дилерские центры со всей России. Не побоявшимся заявиться представителям бизнес-среды эксперты агентства «Автостат», проанализировав деятельность авторитейлеров, будут выставлять интегральную оценку в баллах.
В этом году организаторы получили рекордных 650 заявок на участие, что на 20% больше, чем годом ранее. Следить за онлайн-трансляцией премии можно будет на сайте (обязательная регистрация доступна вплоть до начала самой церемонии). Начало мероприятия — в 11:00 по московскому времени.
Борьба развернется в нескольких номинациях — в продажах новых автомобилей, автомобилей с пробегом и организации сервиса. Отдельно будет оцениваться «Доверие потребителей», где лучшую дилерскую сеть будут выбирать по опросам автовладельцев отдельно для массовых и премиальных брендов.
Для максимальной объективности всех продавцов сгруппируют по сегментам, чтобы отделить малый бизнес от крупного: награды получат те, у кого до 10 дилерских контрактов, 10–20 и больше 20 дилерских контрактов. Кроме того, дилерские центры разделены на массовый, премиальный и luxury классы, а также — по географии.
При поддержке Авито Авто уже несколько лет существует номинация «Маркетинг — Автомобили с пробегом». В ней (что любопытно) могут участвовать и официальные, и независимые дилерские центры, а критерием для оценки является анализ данных об объявлениях на Авито Авто. Как отмечают организаторы конкурса, в категории масс-маркета эксперты будут рассчитывать оборачиваемость склада, а в премиум-сегменте — оборачиваемость капитала.
Также представители Авито Авто настояли на новой номинации — «Лучший клиентский опыт». Эту награду получит тот, кто активнее других пользовался сайтом Авито Авто, получил высший рейтинг, а также имеет наибольшее количество отзывов и наименьшее количество жалоб. Вдобавок эксперты учитывают средний балл за выездные проверки и скорость работы с сообщениями в мессенджерах.
Хотя главная интрига — появление категории «Коммерческий транспорт», ведь до этого продавцы грузовиков и автобусов не имели возможности соревноваться между собой! Любопытно, что создание этой номинации потребовало от оргкомитета определенной подготовки, поскольку дилеры, торгующие комтрансом, работают иначе, нежели «легковые»: не секрет, что большегрузы выбирают и покупают совсем не так, как легковушки.
Вот что по этому поводу говорит Кирилл Вотяков, управляющий директор Авито Авто:
— Мы рады объявить о новых номинациях премии «Автодилер года –2021» и приветствовать новых участников рынка легкого коммерческого транспорта. Безусловно, привлечение игроков LCV-сегмента — важный этап развития премии и результат ее масштабирования. Несмотря на трудный период для авторынка в целом, количество дилерских центров в России остается на высоком уровне, а это значит, что сегодня профессиональному сообществу нужны лучшие практики и обмен опытом, как никогда ранее. В этом смысле новая номинация «Лучший клиентский опыт» особенно актуальна.
Как лидер автопродаж среди классифайдов, Авито Авто видит своей целью оказание поддержки российской автомобильной индустрии. Мы обеспечиваем игроков авторынка эффективными инструментами для повышения продаж и обеспечения клиентоориентированного подхода. Поэтому уверен, что вместе мы сможем сформировать здоровую конкурентную среду на рынке, где каждый участник сможет вводить собственные тренды и перенимать лучшие практики лидеров индустрии.
И снова повторим. Чтобы подключиться к онлайн-трансляции и узнать дополнительную информацию о премии «Автодилер года –2021», необходимо зарегистрироваться на сайте autodealerawards.ru. Регистрация открыта и будет доступна до начала мероприятия — 27 мая в 11:00 по московскому времени.