Премия «АВТОДИЛЕР ГОДА — 2021» удивит новыми участниками и номинациями

Пожалуй, лучше всего картину рынка описывают цифры. Да, продажи новых автомобилей по итогам года просели на 9,1%, до 1,6 миллиона машин — такие данные публикует «Ассоциация европейского бизнеса». Однако число самих дилеров, наоборот, выросло. Сейчас по стране насчитывается 3570 автосалонов, тогда как раньше их было на 5,6% меньше.

И новые, и действующие игроки были вынуждены подстраиваться под изменившуюся реальность. Разумеется, главным лейтмотивом стала цифровизация: продавцам пришлось обновлять сайты, создавать мобильные приложения — то есть всеми возможными способами переводить общение с клиентом в электронную среду.

Кто сделал это эффективнее других? А может, оказались правы те, кто отказался от цифровой трансформации, сохранив верность проверенным методам работы? На эти вопросы должна ответить ежегодная премия «Автодилер года — 2021», которую 27 мая уже в седьмой раз проводят Авито Авто и аналитическое агентство «Автостат» при поддержке Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

К участию в премии традиционно приглашаются абсолютно все официальные дилерские центры со всей России. Не побоявшимся заявиться представителям бизнес-среды эксперты агентства «Автостат», проанализировав деятельность авторитейлеров, будут выставлять интегральную оценку в баллах.