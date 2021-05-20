Названа дата начала продаж новейшего гиперкара Maserati MC20

Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники, премьера новинки состоится 9 сентября. Сразу же после дебюта можно будет оформить на суперкар предварительный заказ. Цена нового Maserati MC20 будет обсуждаться с каждым покупателем индивидуально. Впрочем, и без того понятно, что стоимость автомобиля может увеличиться до бесконечности.

Пламенным сердцем полуторатонного Maserati MC20 является 3-литровый мотор Nettuno, имеющий гоночные корни и выдающий 630 сил мощности. Первую сотню с места болид способен разменять за 2,9 секунды, а вторую — за 8,8 сек. В помощь — восьмиступенчатая роботизированная коробка передач с различными режимами движения, включая GT, Sport, Corsa и прочие. При этом расход «горючки», согласно заявленным паспортным данным, не превысит и 12 литров на 100 км/ч.

Специально для модели дизайнеры подготовили шесть эксклюзивных окрасок кузова: Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito, Nero Enigma и Grigio Mistero.

Внутри же цартсвует карбон, а для удобства и развлечений в пробках установлены высокопроизводительная мультимедийная система MIA и 10-дюймовые дисплеи кокпита. Разумеется, не обошлось без дорогостоящих кожи, алькантары и углеродного волокна.