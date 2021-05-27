Первый тест-драйв нового Mitsubishi Pajero Sport: обратная связь

В России осталось совсем немного настоящих, толковых внедорожников, способных прямо из салона отправиться покорять пампасы и хляби, а ведь у нас эти машины любят и ценят! Поэтому премьеру Mitsubishi Pajero Sport — рамного классического «внедора», созданного по лекалам «трушного» вездехода старой школы — ждали. В Калуге только-только запустили конвейер, но порталу «АвтоВзгляд» уже удалось прокатиться на новой машине и собрать первые эмоции от рестайлинговой версии третьего поколения Pajero Sport.

Новое поколение внедорожника было стократ комфортнее и богаче по оснащению, чем предшествующее. Однако россияне, любящие, как известно, глазами, достаточно агрессивно восприняли новый облик машины: особенно досталось задним фонарям, которые с чем только не сравнивали.

Японцы внимательно собрали «обратную связь» и представили новое прочтение фирменного стиля Dynamic Shield: обновленная машина выглядит строже, собраннее и, если хотите, элегантнее, если это слово вообще применимо к рамному внедорожнику.