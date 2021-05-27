Первый тест-драйв нового Mitsubishi Pajero Sport: обратная связь

В России осталось совсем немного настоящих, толковых внедорожников, способных прямо из салона отправиться покорять пампасы и хляби, а ведь у нас эти машины любят и ценят! Поэтому премьеру Mitsubishi Pajero Sport — рамного классического «внедора», созданного по лекалам «трушного» вездехода старой школы — ждали. В Калуге только-только запустили конвейер, но порталу «АвтоВзгляд» уже удалось прокатиться на новой машине и собрать первые эмоции от рестайлинговой версии третьего поколения Pajero Sport.
Новое поколение внедорожника было стократ комфортнее и богаче по оснащению, чем предшествующее. Однако россияне, любящие, как известно, глазами, достаточно агрессивно восприняли новый облик машины: особенно досталось задним фонарям, которые с чем только не сравнивали.
Японцы внимательно собрали «обратную связь» и представили новое прочтение фирменного стиля Dynamic Shield: обновленная машина выглядит строже, собраннее и, если хотите, элегантнее, если это слово вообще применимо к рамному внедорожнику.
Как и ожидалась, лицевая часть полностью повторяет фасад пикапа L200, а вот корма вызывает самый неподдельный интерес. Что же произошло с многострадальной задней оптикой? Вызвавшие народное недоумение фонари сократили, разделив на две части — противотуманные фары переехали на задний бампер, который, соответственно, тоже претерпел перемены.
«Причал» чуть увеличили в размерах и вынесли за пределы кузова, удалив от пятой двери — так повреждения от мелких столкновений не будут сказываться на крышке багажника. Кстати, о ней, о крышке: помимо электрического механизма открывания/закрывания, который «откликается» на кнопку, приложение и даже на «пас ногой» в углу бампера, она отныне оснащена специальной продольной выштамповкой, призванной защитить голову от капель воды, стекающих, спасибо земному притяжению, вниз. Сейчас Hводица с пятой двери отправляется по желобку вправо или влево, а после низвергается на землю по краям машины.
Ах, проговорился раньше времени! Одной из ключевых обновок Pajero Sport стало специальное приложение Mitsubishi Remote Control, которое позволит проверить закрыты ли окна, выключен ли свет, а также найти машину на парковке и открыть багажник с помощью мобильного телефона. По сравнению с прошлыми рестайлингами от «Мицу», где появлялись только новые диски и новые цвета экстерьера, нынешний — невероятно богат. Кстати, диски у «Спорта» тоже новые, куда же без них.
Но все самое интересное — внутри машины. Огромный 8-дюймовый экран мультимедийной системы c Android Auto и Apple CarPlay привлекает внимание лишь в первую секунду — центральная приборная панель теперь тоже представляет собой… экран! Причем это не только и не столько красиво, сколько удобно — приборы видно в любую погоду и время суток. Заставка, визуализация приборного щитка и торжество современных технологий — все как у взрослых. Mitsubishi Pajero Sport, ты ли это? Нет, все свои — любимые в народе клавиши подогрева на месте, выдыхаем.
В салоне появилось великое множество полок и ниш, которых так не хватало раньше. Особенно привлекательной выглядит огромная емкость в центральном тоннеле под селектором трансмиссии: кажется, там может поместиться не только мобильный телефон, но и трехлитровая банка. Сам же тоннель на втором ряду стал значительно меньше, освободив место для ног пассажиров «галерки».
Материалы отделки стали приятнее на ощупь и аккуратнее внешне, кресла переднего ряда оснащены электроприводами, руль с «отоплением», подогрев «пятой точки» доступен «всяк сюда входящему», а все электростеклоподъемники — еще одно чудо от японцев — оборудовали доводчиком.
Наконец-то появился обогрев зоны покоя дворников, которого так не хватало прошедшей зимой. Шутки шутками, но инженеры исправили абсолютное большинство мелких недостатков, которые портили общее впечатление: например электроручник, который вызывал много нареканий, теперь оснащен функцией Autohold, раз и навсегда закрывающей недосказанность в эксплуатации.
Если водитель пристегнут ремнем безопасности — он отключится сам, нажимать уже ничего не надо. Проработка и устранение претензий — сильная сторона всего японского автопрома — вышла в случае с Mitsubishi Pajero Sport на абсолютно новый уровень. Даже камеру, которая раньше «цепляла» кадром переднюю номерную рамку, перенесли.
В динамике машина стала тише и комфортнее, атмосферу в салоне разбавляет лишь легкое шуршание шин и рокот силового агрегата. Есть ощущение, что изменились настройки подвески: машина стала мягче проходить стыки и колдобины, но технических подробностей, подтверждающих или опровергающих это чувство, нужно еще подождать.
Передачи переключаются мягко, характерный рывок, свойственный первым партиям текущего поколения, удалось победить. Еще одна услышанная просьба россиян — минимум изменений в архитектуре автомобиля: рама, задний мост, классические шестиступенчатая механика и 8-ступенчатый автомат Aisin, а также фирменная трансмиссия Super Select с дифференциалом Torsen, позволяющим ехать на четырех ведущих всегда, остались на своих местах.
Линейка моторов пертурбаций так же не претерпела: 2,4-литровый 181-сильный «дизель» и трехлитровый «бензин» на 209 «лошадей». Обе вариации, кстати, теперь будут выпускаться на калужском конвейере. Сохранение силовых агрегатов привело к тому, что в динамике автомобиль ничем особо не отличается от предшественника.
К сожалению, нам пока не довелось испытать новый Pajero Sport на бездорожье, но в «каменных джунглях» это все тот же удобный и функциональный универсал, который бодро и экономично — всего 8 литров «солярки» на сотню километров — наматывает километры на свои 18′ колеса. «Паджеро Спорт» узкий, всего 181,5 сантиметров в ширину, и наделен убедительным выворотом колес, так что пируэты во дворах и разворот на «носовом платке» для него проблем не составляют. Да и инновации в нем больше для города: система предупреждения от столкновения при движении задним ходом убережет от неожиданностей на парковке, а индикация пересечения разметки — от «ситуаций» на дороге.
Что имеем в итоге? Машина стала намного богаче как внешне, так и технически, получила ряд новых опций, многие из которых были продиктованы желаниями и потребностями реальных обладателей дорестайлинговой модели.
За удовольствие надо платить, но локальная сборка позволила сдержать скачок цен на минимальном из возможных уровней — Pajero Sport подорожал до 3 699 000 рублей за максимальную комплектацию Ultimate. Минимальный же Invite c дизельным мотором и механикой обойдется в 2 879 000 «деревянных».