Как собирают в России обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport

С премьеры Mitsubishi Pajero Sport прошло почти три месяца, и все это время в Калуге шла отладка конвейера для сборки обновленной модели: хотя это и рестайлинг, но количество новых опций и, соответственно, новых операций во время сборки внушительное. Однако к 31 мая 2021 года все необходимые мероприятии были проведены, а с калужского конвейера сошел первый Pajero Sport нового образца.
Как и прежде, рамный внедорожник собирается на одном конвейере со ставшим уже народным кроссовером Outlander: после цеха сборки, сварки и покраски кузова — рама, как и многие кузовные элементы, производятся в России, кстати — остовы отправляются на нитку сборки.
Прежде чем начать процесс оснащения, с кузова снимают двери — их поставят на место только в самом конце. После идет проводка, элементы отделки салона, оптика и стекла. Триплекс устанавливает робот, и выглядит это довольно впечатляюще: захват, нанесение клея, установка строго на место миллиметр в миллиметр.
Раму с навешенной на нее подвеской и силовой установкой собирают отдельно: «Паджеро Спорт» — машина старой школы, поэтому можно во всей красе разглядеть могучую несущую конструкцию, а также огромную трансмиссию — легендарный Super Select. Есть изменения в секторе установки двигателей: в отличие от предшественника, в Калуге теперь собирают и дизельные, и бензиновые Pajero Sport.
Ну а после находится самый известный и разрекламированный участок конвейера, на котором происходит соединения рамы, вернее уже шасси, и кузова. Эту операцию на всех заводах мира именуют «свадьбой».
На последнем участке нити сборки Mitsubishi Pajero Sport обуют в новые колеса — теперь, кстати, на всех модификациях они будут 18′ — поставят салон и вернут на место двери. Финал — зона контроля: здесь специалисты осмотрят окраску, качество сборки и прочие важные элементы. После будет только испытательный полигон, по которому машина проедет несколько километров. Тех самых, что в итоге окажутся на одометре, когда ее впервые выкатят из салона навстречу счастливому обладателю.
Год 2021 начался для PSMA Rus — совместного предприятия концерна Stellantis и Mitsubishi — тяжело: COVID-19 привел к 30% сокращению выпуска продукции в 2020 году, и сейчас производственные процессы приходится восстанавливать до прежнего, допандемийного, уровня. С учетом того, что на заводе работает 1800 человек — процесс не очень быстрый.
Впрочем, спрос рождает желание работать: российский рынок живет в формате острого дефицита новых авто, так что тот, кто первым успеет восстановиться, первым же вернется к нормальным показателям. Глава российского офиса Mitsubishi Осаму Иваба твердо убежден, что это произойдет уже в текущем году. И поможет в этом именно обновленный внедорожник.
Повод для столь смелого утверждения у японца есть. Если первое прочтение третьей генерации Mitsubishi Pajero Sport вызвало в России бурную дискуссию — новый агрессивный дизайн оценили не все и не сразу — то рестайлинговая машина сразу оказалась на гребне успеха, еще не появившись на дорогах.
Комментарии от пользователей в социальных сетях и масса предзаказанных машин — яркое тому подтверждение. «Мы даже не ожидали, что внедорожник произведет такой эффект, но количество уже оформленных договоров говорит о том, что с дизайном и оснащением попали в цель» — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» ситуацию директор по маркетингу и PR ММС Рус Илья Никоноров.