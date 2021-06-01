Как собирают в России обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport

С премьеры Mitsubishi Pajero Sport прошло почти три месяца, и все это время в Калуге шла отладка конвейера для сборки обновленной модели: хотя это и рестайлинг, но количество новых опций и, соответственно, новых операций во время сборки внушительное. Однако к 31 мая 2021 года все необходимые мероприятии были проведены, а с калужского конвейера сошел первый Pajero Sport нового образца.

Как и прежде, рамный внедорожник собирается на одном конвейере со ставшим уже народным кроссовером Outlander: после цеха сборки, сварки и покраски кузова — рама, как и многие кузовные элементы, производятся в России, кстати — остовы отправляются на нитку сборки.

Прежде чем начать процесс оснащения, с кузова снимают двери — их поставят на место только в самом конце. После идет проводка, элементы отделки салона, оптика и стекла. Триплекс устанавливает робот, и выглядит это довольно впечатляюще: захват, нанесение клея, установка строго на место миллиметр в миллиметр.