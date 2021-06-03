В Россию едет кроссовер Peugeot 2008 c новым двигателем

Росстандарт опубликовал еще одно Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Peugeot 2008. Свежий документ является сертификатом на прежде недоступную модификацию с 1,2-литровым турбомотором линейки Puretech, развивающим 150 л. с. Эта версия подразумевает восьмиступенчатую автоматическую коробку Aisin и передний привод.

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском офисе Peugeot, в планы компании действительно входит расширение моторной гаммы для модели 2008. Правда, пока никаких сроков запуска новой модификации представители бренда не называют. Подробная информация, включающая дату старта продаж, доступные комплектации и цены, появится позже.

Напомним, что сегодня Peugeot 5008 предлагается в двух модификациях — все с той же 1,2-литровой «турботройкой», но на 100 и 130 л. с. Первому аккомпанирует шестиступенчатая «механика», в то время как второй работает в паре с шестидиапазонным «автоматом». Что же до цен, то прайс младшей версии начинается от 1 669 000 рублей, а старшей — от 1 829 000 целковых.