В Россию едет кроссовер Peugeot 2008 c новым двигателем

Фото: Peugeot
Компания Peugeot сертифицировала в России еще одну модификацию компактного кроссовера 2008 — речь идет о самой мощной версии со 150-сильным мотором. И не «на всякий случай», как это частенько бывает, а с конкретной целью выведения ее на рынок, о чем порталу «АвтоВзгляд» подтвердили в представительстве марки.

Росстандарт опубликовал еще одно Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Peugeot 2008. Свежий документ является сертификатом на прежде недоступную модификацию с 1,2-литровым турбомотором линейки Puretech, развивающим 150 л. с. Эта версия подразумевает восьмиступенчатую автоматическую коробку Aisin и передний привод.

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском офисе Peugeot, в планы компании действительно входит расширение моторной гаммы для модели 2008. Правда, пока никаких сроков запуска новой модификации представители бренда не называют. Подробная информация, включающая дату старта продаж, доступные комплектации и цены, появится позже.

Напомним, что сегодня Peugeot 5008 предлагается в двух модификациях — все с той же 1,2-литровой «турботройкой», но на 100 и 130 л. с. Первому аккомпанирует шестиступенчатая «механика», в то время как второй работает в паре с шестидиапазонным «автоматом». Что же до цен, то прайс младшей версии начинается от 1 669 000 рублей, а старшей — от 1 829 000 целковых.

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3 июня 2021
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