Лягушка, бабочка и цветок: в Россию приехали неоновые автомобили Rolls-Royce

Встречал гостей роскошный Rolls-Royce Wraith Black Badge в крайне необычном — то ли салатовом, то ли лаймовом — цвете. По словам представителей британской марки, при разработке этого оттенка дизайнеры вдохновлялись окрасом австралийской зеленой древесной лягушки. Те же зеленые акценты прослеживаются в салоне — в частности, контрастная прострочка на серых кожаных креслах.
За купе «прятался» кабриолет Dawn, которому достался красный коралловый цвет. В общем-то, вполне ожидаемый колер для автомобиля с открытым верхом. Это — отсылка к цветам вечнозеленых деревьев, «живущих» на Гавайях. Как и в случае с Wraith и его «древесной лягушкой», довершает образ прострочка Koi Red в салоне.
Что же до третьего оттенка из неоновой палитры — глубокого синего цвета бабочки Rhetus, обитающей в Центральной и Южной Америке — то им украсили кроссовер Cullinan. Но, к сожалению, на презентации этой машины не было — она уже отправилась к своему нетерпеливому владельцу.
Автомобили, окрашенные в цвета коллекции Neon Lights, выпустили ограниченной серией в 12 единиц. И как порталу «АвтоВзгляд» рассказали представители Rolls-Royce, те три машины, которые выдали российским дилерам, были раскуплены сразу же.
Однако, несмотря на такой высокий интерес со стороны потребителей, британцы не намерены увеличивать тираж. Хотя по индивидуальному запросу готовы окрасить авто в любой из 40 000 существующих оттенков.