Лягушка, бабочка и цветок: в Россию приехали неоновые автомобили Rolls-Royce

Встречал гостей роскошный Rolls-Royce Wraith Black Badge в крайне необычном — то ли салатовом, то ли лаймовом — цвете. По словам представителей британской марки, при разработке этого оттенка дизайнеры вдохновлялись окрасом австралийской зеленой древесной лягушки. Те же зеленые акценты прослеживаются в салоне — в частности, контрастная прострочка на серых кожаных креслах.

За купе «прятался» кабриолет Dawn, которому достался красный коралловый цвет. В общем-то, вполне ожидаемый колер для автомобиля с открытым верхом. Это — отсылка к цветам вечнозеленых деревьев, «живущих» на Гавайях. Как и в случае с Wraith и его «древесной лягушкой», довершает образ прострочка Koi Red в салоне.