Все о новейшем Toyota Land Cruiser 300 для России

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Наконец-то, свершилось! Японцы официально представили в России флагманский Toyota Land Cruiser 300 нового поколения. Портал «АвтоВзгляд» побывал на презентации знаковой новинки, и готов поделиться первыми впечатлениями о долгожданном внедорожнике.

Для начала, пожалуй, стоит сказать, что легендарный Toyota Land Cruiser берет свое начало с далекого 1951 года. И в году нынешнем модель празднует 70-летний юбилей. Всего по миру разошлось свыше 10 000 000 «Крузаков», а Россия на сегодняшний день является рынком №1 по объему продаж модели в Европе.

Еще бы, ведь Toyota Land Cruiser для нашего брата — не просто статусный внедорожник, а автомобиль-икона из серии Must Have. Его любят за выдающиеся бездорожные возможности, неубиваемость и комфорт.

Кстати сказать, пережив поколение и опробовав новую архитектуру TNGA, «японец» стал еще более комфортабельным. Да-да, теперь даже сам автостроитель позиционирует его не только, как всеядный вездеход, но и роскошный городской автомобиль.

  • Свежий образ обрел элегантные черты.
    Фото производителя
  • Новый стиль отсылает к урбанизму.
    Фото производителя
Пятая дверь осталась без нижней секции. Не факт, что такое решение оценят поклонники модели.
Фото производителя

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» старший специалист отдела развития модельного ряда Toyota Russia Андрей Юн, новый Land Cruiser 300 получил улучшенную развесовку по осям (53% — спереди и 47% — сзади), более жесткие раму и кузов, а также обзавелся сниженным центром тяжести, что принципиально отразилось на управляемости.

Кроме того, автомобилю достались иной конструкции амортизаторы: изменены углы задних и увеличены ходы передних. Руль может похвастать новым усилителем по рецепту ГУР с электромотором для подруливания и облегчения маневров. Появилась возможность поиграть с настройками режимов вождения, коих тут целых пять: экономичный, комофртный, нормальный, спортивный и очень спортивный. Пожалуй, не хватает лишь «очень нормального».

Электроуправляемое шасси будет бороться с кренами, полностью диодная оптика — с темнотой, а противоугонка T-Mark — с кражами. А еще японцы не поскупились на шумоизоляцию. В компании уверяют, что даже на высокой скорости в салоне «трехсотки» так же тихо, как в раю. Неужели действительно «Крузак» превратился в престижный крейсер городского плаванья?

Архитектура салона изменилась основательно, хотя и сохранила узнаваемые черты.
Фото производителя

Помогать в заплывах похудевшему на 200 килограммов кораблю призваны — на выбор — бензиновые и дизельные моторы. На первоначальном этапе Toyota Land Cruiser 300 будет предлагаться с 415-сильным V6, выдающим 650 Нм тяги, а аккомпанировать ему положено 10-скоростному «автомату». Чуть позже появится еще одна V-образная «бензинка» в виде движка о 309 «жеребцах» и 439 Нм крутящего момента. Что касается тяжелотопливных версий, то нам уготовлена парочка агрегатов объемом 3,3 и 4,5 литра.

Для тех, кто по-прежнему жаждет безжалостно месить грязь, в арсенале имеются 230 мм клиренса, три блокировки, «понижайка», адаптивная подвеска и букет из новых режимов езды по «бездороге», включая снежный, автоматический и индивидуальный. Закажем панихиду по «пневме» — отныне только железо, и только хардкор! Помимо прочего, здесь увеличена артикуляция колес. Кстати, максимальные диски — диаметром 20 дюймов.

Запустить двигатель можно по отпечатку пальца по аналогии активации современных смартфонов.
Фото производителя

Среди новшеств в салоне Land Cruiser — 12,3-дюймовый монитор мультимедиа с трехмерной графикой изображения, 7-дюймовый цифровой щиток приборов, проекционный дисплей диагональю 10,5 дюйма, а также камеры кругового обзора, обеспечивающие в том числе картинку с высоты птичьего полета. Кроме того, найдутся беспроводная зарядка для смартфонов, вентиляция всех кресел без исключения, камера заднего вида с омывателем, куча USB-дырочек и функция запуска мотора по отпечатку пальца. Иными словами, угонять автомобиль придется только вместе с владельцем. Или его рукой.

Скажем «аригато» за новую пятую дверь — отныне она лишена нижней секции для открывания. А если в семье несколько водителей, то можно регулировать и запоминать положения не только кресел, руля и зеркал, но и настройки HUD-дисплея, климата и мультимедиа. За безопасность обитателей салона несет ответственность система автоматического торможения, умеющая видеть, как машины, так и велосипедистов с пешеходами. Причем на любой скорости. Не обделен «Крузак» и функцией затемнения дальнего света, а вместе с ней и адаптивным круиз-контролем и помощником, следящим за нахождением авто в пределах разметки.

Спору нет — постарались «тойотовцы» на славу. Хочется верить, что они не переоценят свои возможности и не приклеят новому Toyota Land Cruiser 300 ужасающий ценник. Что ж, будем надеяться и ждать. Прайс-лист и российские спецификации станут известны ближе к старту продаж.

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9 июня 2021
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