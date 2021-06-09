Все о новейшем Toyota Land Cruiser 300 для России

Для начала, пожалуй, стоит сказать, что легендарный Toyota Land Cruiser берет свое начало с далекого 1951 года. И в году нынешнем модель празднует 70-летний юбилей. Всего по миру разошлось свыше 10 000 000 «Крузаков», а Россия на сегодняшний день является рынком №1 по объему продаж модели в Европе.
Еще бы, ведь Toyota Land Cruiser для нашего брата — не просто статусный внедорожник, а автомобиль-икона из серии Must Have. Его любят за выдающиеся бездорожные возможности, неубиваемость и комфорт.
Кстати сказать, пережив поколение и опробовав новую архитектуру TNGA, «японец» стал еще более комфортабельным. Да-да, теперь даже сам автостроитель позиционирует его не только, как всеядный вездеход, но и роскошный городской автомобиль.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» старший специалист отдела развития модельного ряда Toyota Russia Андрей Юн, новый Land Cruiser 300 получил улучшенную развесовку по осям (53% — спереди и 47% — сзади), более жесткие раму и кузов, а также обзавелся сниженным центром тяжести, что принципиально отразилось на управляемости.
Кроме того, автомобилю достались иной конструкции амортизаторы: изменены углы задних и увеличены ходы передних. Руль может похвастать новым усилителем по рецепту ГУР с электромотором для подруливания и облегчения маневров. Появилась возможность поиграть с настройками режимов вождения, коих тут целых пять: экономичный, комофртный, нормальный, спортивный и очень спортивный. Пожалуй, не хватает лишь «очень нормального».
Электроуправляемое шасси будет бороться с кренами, полностью диодная оптика — с темнотой, а противоугонка T-Mark — с кражами. А еще японцы не поскупились на шумоизоляцию. В компании уверяют, что даже на высокой скорости в салоне «трехсотки» так же тихо, как в раю. Неужели действительно «Крузак» превратился в престижный крейсер городского плаванья?
Помогать в заплывах похудевшему на 200 килограммов кораблю призваны — на выбор — бензиновые и дизельные моторы. На первоначальном этапе Toyota Land Cruiser 300 будет предлагаться с 415-сильным V6, выдающим 650 Нм тяги, а аккомпанировать ему положено 10-скоростному «автомату». Чуть позже появится еще одна V-образная «бензинка» в виде движка о 309 «жеребцах» и 439 Нм крутящего момента. Что касается тяжелотопливных версий, то нам уготовлена парочка агрегатов объемом 3,3 и 4,5 литра.
Для тех, кто по-прежнему жаждет безжалостно месить грязь, в арсенале имеются 230 мм клиренса, три блокировки, «понижайка», адаптивная подвеска и букет из новых режимов езды по «бездороге», включая снежный, автоматический и индивидуальный. Закажем панихиду по «пневме» — отныне только железо, и только хардкор! Помимо прочего, здесь увеличена артикуляция колес. Кстати, максимальные диски — диаметром 20 дюймов.
Среди новшеств в салоне Land Cruiser — 12,3-дюймовый монитор мультимедиа с трехмерной графикой изображения, 7-дюймовый цифровой щиток приборов, проекционный дисплей диагональю 10,5 дюйма, а также камеры кругового обзора, обеспечивающие в том числе картинку с высоты птичьего полета. Кроме того, найдутся беспроводная зарядка для смартфонов, вентиляция всех кресел без исключения, камера заднего вида с омывателем, куча USB-дырочек и функция запуска мотора по отпечатку пальца. Иными словами, угонять автомобиль придется только вместе с владельцем. Или его рукой.
Скажем «аригато» за новую пятую дверь — отныне она лишена нижней секции для открывания. А если в семье несколько водителей, то можно регулировать и запоминать положения не только кресел, руля и зеркал, но и настройки HUD-дисплея, климата и мультимедиа. За безопасность обитателей салона несет ответственность система автоматического торможения, умеющая видеть, как машины, так и велосипедистов с пешеходами. Причем на любой скорости. Не обделен «Крузак» и функцией затемнения дальнего света, а вместе с ней и адаптивным круиз-контролем и помощником, следящим за нахождением авто в пределах разметки.
Спору нет — постарались «тойотовцы» на славу. Хочется верить, что они не переоценят свои возможности и не приклеят новому Toyota Land Cruiser 300 ужасающий ценник. Что ж, будем надеяться и ждать. Прайс-лист и российские спецификации станут известны ближе к старту продаж.