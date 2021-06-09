Все о новейшем Toyota Land Cruiser 300 для России

Для начала, пожалуй, стоит сказать, что легендарный Toyota Land Cruiser берет свое начало с далекого 1951 года. И в году нынешнем модель празднует 70-летний юбилей. Всего по миру разошлось свыше 10 000 000 «Крузаков», а Россия на сегодняшний день является рынком №1 по объему продаж модели в Европе.

Еще бы, ведь Toyota Land Cruiser для нашего брата — не просто статусный внедорожник, а автомобиль-икона из серии Must Have. Его любят за выдающиеся бездорожные возможности, неубиваемость и комфорт.

Кстати сказать, пережив поколение и опробовав новую архитектуру TNGA, «японец» стал еще более комфортабельным. Да-да, теперь даже сам автостроитель позиционирует его не только, как всеядный вездеход, но и роскошный городской автомобиль.