Кроссовер Lexus RX установил в России новый рекорд

Если проводить параллель с первой половиной прошлого года, то продажи бестселлера марки — кроссовера RX — выросли на 15,4%. Но это даже меньше, чем в целом по бренду. Полугодие японцы «закрыли» с плюсом в 23%: 10 508 автомобилей, реализованных в январе-июне 2021-го, против 8537, «пристроенных» за аналогичный период 2020-го.

Хороший результат продемонстрировал и кроссовер Lexus NX, финишировавший на второй строчке. В его пользу за шесть месяцев сделали выбор 2316 человек, а это на 26,8% больше, чем в первой половине 2020-го. Можно с уверенностью предположить, что продажи этой модели будут расти и дальше, ведь на отечественный рынок совсем скоро выйдет NX следующего поколения, который наверняка заинтересует публику.

Не разочаровывает и флагманский Lexus LX: в период с января по июнь дилеры передали клиентам 1630 внедорожников — на 33,6% больше, чем в первом полугодии 2020-го. Примерно столько же — а именно 1593 единицы — пришлось на оставшиеся модели бренда. Это компактный кроссовер UX, внедорожник GX, седаны ES и LS, а также купе LC.