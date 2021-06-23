Первые подробности о новом Lexus LX для России

Фото из открытых источников
Премиальный внедорожник Lexus LX нового поколения готовится к премьере, которая должна состояться в августе-сентябре. Уже известно, что автомобиль будет кардинально отличаться от соплатформенного Toyota Land Cruiser 300, чья премьера прошла совсем недавно.

Судя по информации, которую размещают на японских сайтах, топовой модификацией внедорожника станет версия LX 750h. Как понятно из названия, это будет гибрид, состоящий из бензинового V6 объемом 3,5 литра и электромотора. Суммарная мощность силовой установки будет около 487 сил. Также в линейке значится версия LX 600 с 415-сильной «шестеркой». Оба агрегата работают в паре с 10-ступенчатым «автоматом».

Уже известно, что новый Lexus LX разделит общую платформу с Toyota Land Cruiser 300. Тем не менее, салон у премиального автомобиля будет полностью оригинальным. Японцы уже анонсировали информационно-развлекательную систему в стиле нового Lexus NX, но у флагманского LX диагональ тачскрина будет целых 17 дюймов! Такого мы еще не видели! А двигатель, как и у «Крузака», можно будет запустить с помощью системы распознавания отпечатка пальцев.

После премьеры, которая должна пройти в августе-сентябре, машина поступит в продажу на рынок США. Это должно произойти ближе к декабрю. Затем модель начнут продавать и в других странах. С нетерпением ждем ее в России.

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23 июня 2021
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