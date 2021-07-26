Распространенные мифы о моторных маслах, в которые не следует верить

Помню, как с видом умудренного жизнью старца сосед по гаражу рассказывал мне о том, что нет никакой разницы в моторных маслах. «Все те компоненты, из которых их производят, делаются несколькими, известными на весь мир компаниями», — говаривал он. Будучи на несколько десятков лет старше меня, собеседник, конечно же, внушал доверие. Но, как говорится: доверяй, но проверяй. Впрочем, проверять мы будет не только информацию о том, что все масла одинаковы, но и еще несколько мифов, распространяемых гаражными завсегдатаями.

Итак, если вас уверяют, что все моторные масла одинаковы, то отчасти это так и есть. Если бы не всякие разные «но». Чтобы масло наделить всеми теми свойствами, которыми оно обладает при попадании в двигатель из баклажки, его нужно доработать. Иначе говоря, добавить секретных ингредиентов, чтобы оно не выгорало, обладало нужной вязкостью и текучестью, смазывало, защищало, охлаждало и мыло двигатель. При этом, конечно же, оно не должно терять всех этих свойств длительное время.

Тут и приходят на помощь химики из Lubrizol, Infineum, Afton и Chevron, которые наперебой предлагают свой коктейль молодости для моторов наших с вами машин. Так вот если базовое масло и все присадки производители моторных масел прикупили по случаю в одном и том же магазине в один и тот же период, то да, эти масла будут мало чем отличаться. Ну, разве что, пропорциями, в которых в «базу» были добавлены присадки по велению заказчика партии масла. Но в целом, масла идентичны.

А вот если все компоненты приобретены в разное время и у разных производителей, что бывает чаще, то масла могут отличаться существенно. Конечно же, их свойства будут все те же, но качественный состав может меняться. Смешав два масла различных производителей в структуре смазки может возникнуть перекос, и масло попросту поменяет свои свойства, и хорошо если в лучшую сторону. А потому, не стоит испытывать судьбу, и лить в мотор все то, что есть под рукой. Лучше изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, и прислушаться к рекомендациям автопроизводителя. И тогда беззаботная жизнь двигателю вашего автомобиля обеспечена.