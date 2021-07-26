Распространенные мифы о моторных маслах, в которые не следует верить

Помню, как с видом умудренного жизнью старца сосед по гаражу рассказывал мне о том, что нет никакой разницы в моторных маслах. «Все те компоненты, из которых их производят, делаются несколькими, известными на весь мир компаниями», — говаривал он. Будучи на несколько десятков лет старше меня, собеседник, конечно же, внушал доверие. Но, как говорится: доверяй, но проверяй. Впрочем, проверять мы будет не только информацию о том, что все масла одинаковы, но и еще несколько мифов, распространяемых гаражными завсегдатаями.
Итак, если вас уверяют, что все моторные масла одинаковы, то отчасти это так и есть. Если бы не всякие разные «но». Чтобы масло наделить всеми теми свойствами, которыми оно обладает при попадании в двигатель из баклажки, его нужно доработать. Иначе говоря, добавить секретных ингредиентов, чтобы оно не выгорало, обладало нужной вязкостью и текучестью, смазывало, защищало, охлаждало и мыло двигатель. При этом, конечно же, оно не должно терять всех этих свойств длительное время.
Тут и приходят на помощь химики из Lubrizol, Infineum, Afton и Chevron, которые наперебой предлагают свой коктейль молодости для моторов наших с вами машин. Так вот если базовое масло и все присадки производители моторных масел прикупили по случаю в одном и том же магазине в один и тот же период, то да, эти масла будут мало чем отличаться. Ну, разве что, пропорциями, в которых в «базу» были добавлены присадки по велению заказчика партии масла. Но в целом, масла идентичны.
А вот если все компоненты приобретены в разное время и у разных производителей, что бывает чаще, то масла могут отличаться существенно. Конечно же, их свойства будут все те же, но качественный состав может меняться. Смешав два масла различных производителей в структуре смазки может возникнуть перекос, и масло попросту поменяет свои свойства, и хорошо если в лучшую сторону. А потому, не стоит испытывать судьбу, и лить в мотор все то, что есть под рукой. Лучше изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, и прислушаться к рекомендациям автопроизводителя. И тогда беззаботная жизнь двигателю вашего автомобиля обеспечена.
Кстати, вот еще один часто обсуждаемый миф о том, что моторное масло необходимо менять раз в пять тысяч километров. Что ж, пожалуй, хуже от этого будет только вашему кошельку. Но если автопроизводитель рекомендует иной межсервисный интервал, то без страха можно следовать совету того, кто создал ваш автомобиль.
Дело в том, что в автоиндустрии работают конструкторы и инженеры высоких квалификаций. И когда речь заходит о двигателе или трансмиссии, то прежде, чем что-то порекомендовать конечному потребителю, это «что-то» проходит целую кучу испытаний, включая ресурсные. А потому, если сертифицированный автопроизводителем дилер говорит вам, что мы льем в мотор такое-то масло, то значит, оно целиком и полностью исследовано, и оптимально для двигателя данного типа.
С другой стороны, безусловно, если автомобиль таскает тяжелые грузы, постоянно ездит по бездорожью или выполняет другие сложные задачи, испытывая высокие нагрузки, то тогда масло стоит менять действительно чаще.
«Синтетическое масло и присадки нельзя заливать в старые двигатели», — говорили бывалые. А вот и нет. Синтетические масла сегодня — это сбалансированный химсостав, который способен учесть любые потребности двигателя. И если мотор в вашем автомобиле уже пожил, то лучше всего в него лить «синтетику» и использовать различные присадки, которые не только его почистят и смажут, но и компенсируют увеличившиеся зазоры между трущимися деталями.
И в заключении о потемневшем масле, которое тут же рекомендуют менять. Нет, дорогие друзья, если вы только что поменяли масло, проехали пару сотен километров, и оно начало темнеть — это нормально. Это означает только одно — масло работает — чистит двигатель от нагара, который, затем, тащит в фильтр, где грязь и осядет до следующей замены масла.
Байки — это хорошо. Но не всегда они правдивы. А потому лучше всего читать инструкцию к автомобилю, слушать, что советует автопроизводитель, вовремя производить техническое обслуживание и ремонт.