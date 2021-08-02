В России стартовали продажи пикапа Toyota Hilux в новом исполнении

Внешне Toyota Hilux в исполнении «Престиж» отличается двухцветными колесными дисками 18 диаметра, а также светодиодной оптикой (ближний и дальний свет, ДХО, передние поворотники). В салоне же можно отыскать кожаную отделку сидений и руля, а также продвинутую мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном и поддержкой смартфонов посредством Apple CarPlay и Android Auto.

Длинный список оснащения включает обогрев всех кресел, стеклоподъемники с автоматическим режимом на втором ряду, камеру заднего вида, двухзонный климат-контроль, электрические регулировки водительского сиденья и массу других полезных опций. По уровню наполнения комплектация «Престиж» находится между средней версией «Комфорт» и топовой Black Onyx.

Что касается силовых агрегатов, то «престижному» пикапу положен безальтернативный 2,7-литровый бензиновый мотор на 166 л. с. В паре с двигателем трудится шестиступенчатый «автомат», который ранее агрегатировался исключительно с 2,8-литровым «дизелем». Привод, как во всех остальных модификациях, полный, с отключением переднего дифференциала.