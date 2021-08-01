Шхерный интерес: чем удивило и разочаровало автопутешествие в Карелию

Вашему корреспонденту, например, пришлось отказаться от поездки в Сочи из-за весьма неожиданного ультимативного требования властей сделать прививку от ковида для отдыха в этом регионе. В итоге, судорожно меняя планы, решили с подругой жизни махнуть в Карелию. В выборе этого направления были очевидные резоны. Хотя коронавирус и тут чуть было все не испортил…
А ведь и почти испортил! Буквально за день до отправления карельские власти запретили пускать в гостиницы невакцинированных граждан. Правда, сделали поблажку — сгодится и отрицательный ПЦР-тест, который к тому же не надо повторять при переезде из одного отеля в другой. Пришлось бежать в лабораторию и оплачивать срочный анализ. Успели…
Что же до плюсов автопутешествия (особенно, повторюсь, внезапного) в эту республику, в первую очередь стоит сказать о простоте достижения цели. 700 километров по М11 «Нева» даются невероятно легко: трасса полупустая, с хорошим покрытием и максимально разрешенной скоростью в 130 км/ч. То есть до Санкт-Петербурга можно «долететь» за 5,5—6 часов, практически не устав. Особенно если под вами авто с круиз-контролем, и желательно — адаптивным. Как, например, у меня.
Бизнес-седан Mazda6 получил эту «фишку» относительно недавно, и она явна пошла автомобилю на пользу. Система уверенно держит заданную скорость, четко соблюдает дистанцию перед впереди идущим транспортным средством и в случае необходимости самостоятельно останавливается перед препятствием.
При этом другие системы безопасности удерживают машину в полосе, мониторят мертвые зоны, читают дорожные знаки. Одним словом, езда по трассе со всем этим продвинутым хозяйством превращается из тяжкого водительского труда в необременительную прогулку.
Да и оставшиеся без малого 300 км до Карелии (в моем случае — до Сортавалы) и я, и «японка» покорили без особых проблем. Правда, на эти триста «верст» по А121 пришлось потратить лишь немногим меньше времени, чем на М11 «Нева».
Беда в том, что километров через двадцать после Приозерска (полпути) отличная современная магистраль превращается в узкую и очень извилистую двухполосную дорожку, сильно «тормозящую» частыми ремонтами и многочисленными поселениями с ограничением скорости в 40 км/ч (камеры — на каждом шагу).
Повезло, что тестовая «Мазда» вооружена 2,5-литровым турбированным движком мощностью в 231 «лошадку», агрегатированным с крайне отзывчивым 6-ступенчатым «автоматом». Повезло, потому как даже на самые динамичные (если не сказать — рискованные) обгоны (а обгонять здесь особенно и негде) ваш корреспондент решался без особых опасений и даже не доводя чувствительную пассажирку до нервных срывов: отклик авто на любые манипуляции водителя с педалью газа — моментальный. Короче говоря, сочувствую автопутешественникам с менее мощными и не столь приемистыми движками — их дороги явно длиннее…
Кстати, еще немного о дорогах, точнее — о дорожной инфраструктуре. Если М11 уже дает возможность моторизованному страннику не думать о запасе топлива, относительно вкусном и сытном перекусе, санитарных остановках и даже возможности всегда быть, что называется, на связи, то по мере удаления от столиц все меняется почти кардинально.
Так, в Карелии не то, чтобы дефицит АЗС, но в основном они расположены в более или менее крупных населенных пунктах. И если вы не планируете сиднем сидеть в отеле точки пребывания, то канистру с бензином в багажнике все же лучше иметь. Как, впрочем, и легкий перекус, и термос: во-первых, придорожных «едален» не так много, а во-вторых, угощают их хозяева, мягко говоря, без изысков.
Но куда более актуальная для «людей не местных» проблема — почти повсеместное отсутствие сотовой связи. И беда, как вы понимаете, не в том, что в пути не всегда получится справиться о здоровье любимой тещи — она то подождет, когда вы вернетесь в гостиницу.
А вот полное молчание «Яндекс. Навигатора» в сотовом телефоне может доставить немало забот. Лично меня в этом вояже буквальна спасала штатная «маздовская» навигация, строящая маршруты в совершенно «глухих» местах, а многие автотуристы, как я заметил, прокладывали путь в своих «мобилах» при выходе из отеля.
Еще одну странность здешней автомобильной жизни продемонстрировали автомойки. Вы удивитесь, но почти повсеместно они тут работают исключительно по записи: просто подъехать, постоять в очереди и привести авто в божеский вид можно в очень редких «северных автобанях».
И вот с этим вопросом я реально намучился, но не мог себе позволить держать такую сумасшедшую красотку, как Mazda6, в «черном теле». Впрочем, гигиеническая составляющая эксплуатации авто на скорость, как известно, не влияет. Однако хватит описаний трудностей бытия…
Хотя тут, наверное, стоит сразу оговорится, что именно этими трудностями и хороша, в том числе, Карелия. Согласитесь, что есть, реально есть свои прелести и удовольствия в том, чтобы хоть немного пожить вне рамок привычной цивилизации — без света, интернета, связи. Чтобы вокруг только водопады, пороги, протоки, камни-валуны, лес, тишина и вокруг — ни души…
Но для этого нужно идти еще дальше на север и все-таки на другом авто. А Mazda6 при всей ее отточенной управляемости, которой могут позавидовать иные «премиалы»; отменных динамических качествах; чуткой сбалансированной подвеске (мягкий, плавный ход при общей плотной собранности) — не для экстрима дальних «лесовозных» карельских направлений и других ее разбитых вусмерть гравиек. Поэтому «японка» со своими 19-дюймовыми дисками, низкопрофильной резиной и клиренсом в 165 мм (идеальный, согласитесь, набор для автобанов и мегаполисов) прокатила нас по карельским «югам», хотя обеспечила и шхеры, и Валаам, и Кижи, доставляя прямо к бортам направляющихся туда судов.
Впрочем, для спокойного семейного отдыха дуга по «низу» Карелии от Сортавалы до Петрозаводска ради Кижей — очень неплохой и маршрут (250 километров, из которых 180 км — по отменной трассе). Особенно для россиян, ни разу в этих краях не бывавших.
Уже здесь — в каком-нибудь отеле на берегу одного из местных озер; на водопадах и мраморных карьерах Рускеалы и, разумеется, в ладожских шхерах — чувствуешь дух и душу Карелии. И даже не обязательно ездить на Валаам. Нет, на этом архипелаге, практически все острова которого соединены мостами, можно, конечно, почистить не только душу, но в строго отведенное церковью время — и бренное тело в тутошней бане. Но мне, честно говоря, как-то не захотелось ни того, ни другого.
Да, это одна из древнейших православных обителей с богатейшей духовной историей, где до сих пор живут, работают и молятся монахи, а уж потом, как считают истинно верующие — туристическая достопримечательность. Но то ли потому, что священство довольно жестко изгнало с Валаама мирян, а приезжих «захожан» не менее жестко ограничило разнообразными запретами (туда — не ходи, сюда –нельзя). То ли из-за какой-то общей неустроенности и неухоженности локации, где, к тому же, из тебя всеми способами пытаются выдавить лишнюю копеечку, но меня тут не вштырило, не размазало и не облаголепило. Ушел с миром в шхеры…
И вот где действительно возрадовался, поймал благодать, просветление, нашел покой душе. При чем до такой степени, что в итоге мы со спутницей провели на безлюдных камнях несколько дней — рекомендую. Правда, местное «водное такси» кусается: до необитаемого островка вас довезут за 5000 рублей и столько же возьмут за обратный рейс!
Я за весь свой двухнедельный вояж потратил на бензин для «Мазды» меньше денег. Хотя чему удивляться, если аппетит этой «японки» в загородном цикле не выходит за рамки экономичных 6 литров на 100 км, а ее 300-сильная «соотечественница», трудящаяся на маломерном судне, «уплетает» аж по 40 л в час…
А поездку на Валаам с лихвой компенсировал г-н Рерих. Не удивляйтесь: художник лишился Родины именно в Сортавале, где он очень плодотворно работал, и где его отрезала от России революция (и больше, не считая короткого алтайского вояжа, он нашей страны не видел). Правда, в самой Сортавале об этом практически никто не знает. И местная галерейка художника всегда пуста, а блестящий экскурсовод откровенно мается, не в силах посеять доброе и вечное.
Впрочем, что нам чуждый, крайне, между прочим, нелюбимый И. В. Сталиным, «маляр»? Тут пустует и галерея чисто нашенского, просто потрясающего художника Кронида Гоголева, написавшего фантастически реальные картины, грубо говоря, рубанком. Так что, если окажетесь в этих местах — не проходите мимо. Ну а потом — в Кижи, замереть перед воздушной 22-главой церковью Преображения Господня.
И, замыкая кольцевой маршрут, обратно в Москву по трассе М18 «Кола» с выходом на М11 у Великого Новгорода. 1000 километров можно одолеть в один присест часов за 10—11, хотя до «Невы» магистраль местами помотает нервы. Если, конечно, вы едете не на Mazda6…