Шхерный интерес: чем удивило и разочаровало автопутешествие в Карелию

Вашему корреспонденту, например, пришлось отказаться от поездки в Сочи из-за весьма неожиданного ультимативного требования властей сделать прививку от ковида для отдыха в этом регионе. В итоге, судорожно меняя планы, решили с подругой жизни махнуть в Карелию. В выборе этого направления были очевидные резоны. Хотя коронавирус и тут чуть было все не испортил…

А ведь и почти испортил! Буквально за день до отправления карельские власти запретили пускать в гостиницы невакцинированных граждан. Правда, сделали поблажку — сгодится и отрицательный ПЦР-тест, который к тому же не надо повторять при переезде из одного отеля в другой. Пришлось бежать в лабораторию и оплачивать срочный анализ. Успели…

Что же до плюсов автопутешествия (особенно, повторюсь, внезапного) в эту республику, в первую очередь стоит сказать о простоте достижения цели. 700 километров по М11 «Нева» даются невероятно легко: трасса полупустая, с хорошим покрытием и максимально разрешенной скоростью в 130 км/ч. То есть до Санкт-Петербурга можно «долететь» за 5,5—6 часов, практически не устав. Особенно если под вами авто с круиз-контролем, и желательно — адаптивным. Как, например, у меня.