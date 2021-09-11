Как газопровод «Северный поток-2» поможет российскому автопрому

Как известно, Европа объявила «зеленый переход», чтобы добиться «углеродной нейтральности». Проще говоря, Старый Свет твердо намерен заправлять транспорт возобновляемым топливом вместо ископаемых улеводородов. Каким? Все чаще звучит мнение, что «топливом будущего» окажется водород. Правда, в чистом виде Н2 не встречается, а чтобы водород получить, нужно затратить определенную энергию, а главное — понять, из чего проще и выгоднее получать легкий газ.
Наиболее дешевый водород вырабатывается… методом паровой конверсии метана. Уж чем-чем, а метаном Россия богата, как никто другой! В итоге, мы готовы давать фантастически дешевое топливо по $1—2 за кг. Для сравнения: у конкурентов, использующих технологию гидролиза воды, стоимость килограмма «гидрогениума» может доходить аж до $10.
Кроме того, в нашей стране есть 11 атомных электростанций, где эксплуатируются 38 энергоблоков общей мощностью 30,3 ГВт. И каждой АЭС требуется сохранять избыток выработанной энергии. А значит, на каждой станции благодаря «бесплатному» электричеству также можно организовать производство самого энергоемкого вещества.
А теперь самое время спросить: а при чем здесь «Северный поток-2»? С его введением, как сообщает «Газпром», система магистральных трубопроводов получает «резерв дополнительных мощностей». И есть мнение, что этот самый резерв можно использовать для перекачки… водорода. Точнее, аммиака, как носителя водорода, связанного нейтральным азотом.
Сжиженный аммиак хорош буквально всем: он содержит на 50% больше водорода по объему, чем жидкое водородное топливо, а вдобавок легко транспортируется — наглядным доказательством этого служит аммиакопровод «Тольятти-Одесса». А «ращепить» бинарное неорганическое химическое соединение — дело техники.
Понятно, что при таких вводных российским добывающим компаниям выгоднее поставлять Западу аммиак вместо исходного метана, ведь первый обладает больше добавочной стоимостью. И здесь наступает развязка: если наша промышленность наладит выработку дешевого водорода, то почему бы не перевести на него местный автопарк?
Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», пока транспорт на топливных элементах (или, выражаясь другими терминами, «водородных ячейках») выходит баснословно дорогим — не спасает даже дешевизна вышеупомянутого «метанового водорода». Если условный автобус, потребляющий дизтопливо, стоит 1 ₽, то электробус — уже 3 рубля, а водоробус — все 9.
Президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин предлагает «сжигать» hydrogenium в… традиционных ДВС. Притом, по предварительным расчетам, готовый грузовик или автобус окажется всего на 20% дороже привычного дизельного аналога. А значит, всеобщий переход на водородное топливо вполне реален! И в этом пусть косвенно, но может помочь «Северный поток-2».