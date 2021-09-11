Как газопровод «Северный поток-2» поможет российскому автопрому

Как известно, Европа объявила «зеленый переход», чтобы добиться «углеродной нейтральности». Проще говоря, Старый Свет твердо намерен заправлять транспорт возобновляемым топливом вместо ископаемых улеводородов. Каким? Все чаще звучит мнение, что «топливом будущего» окажется водород. Правда, в чистом виде Н2 не встречается, а чтобы водород получить, нужно затратить определенную энергию, а главное — понять, из чего проще и выгоднее получать легкий газ.

Наиболее дешевый водород вырабатывается… методом паровой конверсии метана. Уж чем-чем, а метаном Россия богата, как никто другой! В итоге, мы готовы давать фантастически дешевое топливо по $1—2 за кг. Для сравнения: у конкурентов, использующих технологию гидролиза воды, стоимость килограмма «гидрогениума» может доходить аж до $10.

Кроме того, в нашей стране есть 11 атомных электростанций, где эксплуатируются 38 энергоблоков общей мощностью 30,3 ГВт. И каждой АЭС требуется сохранять избыток выработанной энергии. А значит, на каждой станции благодаря «бесплатному» электричеству также можно организовать производство самого энергоемкого вещества.