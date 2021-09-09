Чем удивил и расстроил автосалон «Комтранс-2021»

«Комтранс», напомним, смотр грузовиков и автобусов. Возникла вслед за легковыми автосалонами MIMS и ММАС, по аналогии с Международным автосалоном грузовиков в немецком Ганновере. Отечественный аналог интересен возможностью поговорить, ведь увидеть картинки автомобилей можно не выходя из дома, а пообщаться с причастными к теме людьми — только посетив мероприятие.
На КамАЗ пришли китайцы
КамАЗ праздновал новейший грузовик семейства «Компас». Для завода это очень современное и прорывное изделие, на работу над которым ушли время и деньги. Зато результат самих заводчан радует. Прежде они ничего подобного себе не позволяли. «Компас» получил китайскую раму от грузовика JAC, от него же оба моста, подвеска, кабина, проводка и коробка передач. Двигатель Cummins. Тоже китайский.
По оценкам специалистов, уровень локализации новейшего отечественного автомобиля стремится к 1%, поскольку логотипы у него все-таки наши. Зато грузовик отечественный. Как в фильме В. Меньшова «Ширли-мырли»:
– Моего Христа в евреи записываешь'?
– А ты как думал? Если папа еврей и мама еврейка, ребеночек — русский?
Учитывая, что в соответствии с постановлением правительства №2302-р от 23.08.2021 КамАЗ получит миллиард рублей «на модернизацию производства и обновление модельного ряда», работы по созданию семейства «Компас» получат должную оплату.
Помимо немолодого китайского грузовика JAC в экспозиции челнинцев случилась еще одна прорывная конструкция соответствующей свежести — КамАЗ 43502. Полноуправляемый автомобиль на независимой подвеске. По аналогичному техническому заданию создавалась техника германской армии в середине 30-х годов прошлого века. С русской действительностью немецкая техника не справилась. Но кому-то идея показалась интересной и свежей настолько, чтобы попробовать еще раз.
Поскольку РОСТАР работает для заказчика «РемДизель», который с недавних пор влился в семью КамАЗ и выпускает военную технику, есть основания полагать, что полноуправляемый грузовик себе захотели военные. За давностью лет они забыли немецкие страдания на русской земле и вздумали повторить.
Сомнительная робототехника
Подтверждая инновационность предприятия, по стенду КамАЗа бродил робот. Он глупо ухмылялся и пытался сымитировать дружелюбие. Но вместо этого устроил ДТП, наехав на посетителя. Остановился робот только после того, как опрокинул человека.
После чего попытался отвлечь внимание пострадавшего вежливой беседой на абстрактные темы: «Считаете ли Вы роботов умнее человека?», быстро скатившись до покровительственного панибратства: «Красавчик, а кем ты хочешь стать?» Возможно, этот робот тоже оплачен министерским миллиардом из наших налогов.
Нижегородские страдания
Есть в России страшный автобус «Нижегородец». Чтобы такое удручающее пугало стало явью, мало одного дизайнера с извращенной эстетикой, оловянной ложкой в роли эталона, граненого стакана, как образца лаконичной формы и тяжелого детства. От эскиза до производства таких травмированных должно было набраться несколько человек, поставивших свои подписи под разрешением о серийном выпуске.
Поскольку никто не одернул, не рекрутировал к насильственному обучению в художественной школе и не прекратил эксперимент по психиатрическому натиску, готов следующий «Нижегородец» — такой же страшный. Рядом мужики с бейджами, причастные к премьере. Жаждущие диалога. Внезапно выяснилось, что один из них — и есть тот самый дизайнер.
Он почернел лицом и дал испарину подскочившего давления, услышав мнение о своем творении. Но полез спорить, объясняя все тоже самое, что до него рассказывали все дизайнеры СССР:
– При таком финансировании это очень хорошая работа! Дали бы больше денег, вообще получился бы шедевр! Коряво приляпанный капот — это очень умелая адаптация серийной детали от донора IVECO, сэкономившая бюджет. А чтобы спорить о красоте автобусов, для начала надо предъявить свои автобусы. А мастерство автора не нуждается в доказательствах, поскольку за плечами огромный опыт создания сорока… катеров…
Теперь понятно, откуда у автобуса взялись торчащие снаружи бортовые стрингеры…
«СОБОЛЬ NN» и другие
На стенде «Группы ГАЗ» радость — новейший «Соболь NN» второго поколения. Он несколько припозднился и на сегодня является лишь укороченной версией рестайлинговой «Газели NEXT». Зато у них общая МКП с удивительным алгоритмом включения задней передачи.
Здесь же стоит «Садко NEXT» с АКП. Неужели мы наконец-то изобрели автоматическую трансмиссию? Судя по тишине, мы ее опять где-то раздобыли, но, по крайней мере, локадизовали.
Стендисты уклоняются от подробностей, объясняя, что ГАЗ льет для нее картер, Ярославский завод топливной аппаратуры делает прецизионную гидравлику, а гидротрансформаторы созидает некиий оборонный завод. А кто же придумал эту АКП? Австрийская фирма Zoerkler Gears.
…В самом дальнем углу «Комтранса-2021» выставлен первый русский автомобиль Яковлева и Фрезе, впервые показанный 125 лет тому назад на Нижегородской ярмарке. С него в стране началась автомобильная промышленность.
Очень правильный стенд и уместное напоминание истоков и отправной точки отсчета. К тому же, только на фоне столь древнего автомобиля наши нынешние достижения считаются впечатляющими.