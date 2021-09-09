Чем удивил и расстроил автосалон «Комтранс-2021»

«Комтранс», напомним, смотр грузовиков и автобусов. Возникла вслед за легковыми автосалонами MIMS и ММАС, по аналогии с Международным автосалоном грузовиков в немецком Ганновере. Отечественный аналог интересен возможностью поговорить, ведь увидеть картинки автомобилей можно не выходя из дома, а пообщаться с причастными к теме людьми — только посетив мероприятие.

На КамАЗ пришли китайцы

КамАЗ праздновал новейший грузовик семейства «Компас». Для завода это очень современное и прорывное изделие, на работу над которым ушли время и деньги. Зато результат самих заводчан радует. Прежде они ничего подобного себе не позволяли. «Компас» получил китайскую раму от грузовика JAC, от него же оба моста, подвеска, кабина, проводка и коробка передач. Двигатель Cummins. Тоже китайский.

По оценкам специалистов, уровень локализации новейшего отечественного автомобиля стремится к 1%, поскольку логотипы у него все-таки наши. Зато грузовик отечественный. Как в фильме В. Меньшова «Ширли-мырли»:

– Моего Христа в евреи записываешь'?

– А ты как думал? Если папа еврей и мама еврейка, ребеночек — русский?