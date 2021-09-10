Российских водителей заставят заново учить ПДД

— Прошу проработать и доложить в правительство до 1 октября 2021 года предложения о подготовке новой редакции ПДД, предусматривающих в том числе нормативно-правовое регулирование вопросов безопасного использования средств индивидуальной мобильности, — сказано в поручении г-на Хуснуллина.
Оно адресовано главам МВД и Минтранса. Надо сказать, что чиновникам этих ведомств идея разрабатывать новую редакцию ПДД крайне не нравится и они всеми силами противятся ей на протяжении уже довольно долгого времени. Хотя в Правилах за последние десятилетия накопилось множество противоречий и выявлен ряд правовых «пустот». Тем не менее, министерствам явно лень перерабатывать ПДД полностью, предпочитая обходиться поправками в них.
Но загвоздка в том, что постановлением правительства в рамках «регуляторной гильотины», вносить в Правила поправки — запрещено. Теперь, если надо что-то поменять в ПДД, требуется принятие их новой редакции. И раз уж Хуснуллин поручил подготовить предложения ведомств по урегулированию в ПДД положения СИМ, есть смысл в новой редакции Правил заодно утрясти и все нестыковки в них. А этого «добра» накопилось тут предостаточно.
Например, в последнее время обновились ГОСТы, касающиеся дорожных знаков и разметки. А в ПДД это не отражено. В Правилах никак не прописано понятие «экзаменатор» и «кандидат в водители» в момент сдачи экзамена «на права». Таких участников дорожного движения в Правилах не значится. Значит они не имеют права появляться на дорогах общего пользования!
Вот еще одна нелепица: согласно пункту 6.13 ПДД, машина должна остановиться перед краем пересекаемой проезжей части, когда вспыхивает «красный», а пункт 13.7 тех же ПДД обязывает ее закончить проезд перекрестка. В крупных городах полно таких мест со сложной организацией потоков машин, где выполнить оба этих пункта физически невозможно.
Кстати говоря, на дорогах сейчас организовано множество всевозможных заездных «карманов», «рукавов движения» и тому подобных градостроительных решений. В ПДД о них — ни слова.
Или возьмем, к примеру, поворот на перекрестке сразу из нескольких полос в одну сторону, разрешенный знаками и разметкой. Так организовано движение на многих крупных магистралях. При этом ПДД настаивают, чтобы перед поворотом водитель машины занял крайнее положение на проезжей части.
Нынешняя редакция ПДД требует от водителя уступать дорогу пешеходу при повороте. А при развороте — почему-то не требует.
Также в Правилах сейчас отсутствует определение термина «пересечение проезжих частей». При том, что действие многих дорожных знаков распространяется на ближайшее к ним пересечение проезжих частей, а часть действует на перекрестке.
Сейчас описание «велополосы» в ПДД противоречит пункту 8.5 правил (маневрирование). Это провоцирует аварии с велосипедистами при выполнении машиной поворота направо из своего правого ряда, но не из крайнего правого положения на проезжей части.
Заметим также, что понятие «дорога» в ПДД и в законе «О безопасности дорожного движения» не стыкуется с описанием дороги в законе «О дорогах и дорожной деятельности в РФ».
Давно уже пора установить в ПДД четкие принципы движения машин и людей на «прилегающих территориях», например, на парковках гипермаркетов и торговых центров.
Если автомобиль сломался на скоростном шоссе, нынешняя редакция ПДД требует от его водителя в обязательном порядке совершить самоубийственную прогулку навстречу несущемуся потоку машин — чтобы выставить знак аварийной остановки!
А в пункте 9.1 Правил говорится, что «…стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева…». Это прямо противоречит закону «Об обеспечении единства измерений»: участник движения не уполномочен измерять ширину проезжей части.
На самом деле, мы перечислили лишь самые вопиющие нелепости в действующих ПДД, которые сам бог велел ликвидировать в новой редакции Правил. Тем более, вице-премьер все равно поручил МВД и Минтрансу заняться «переизданием» этого документа. Правда, подозреваем, что «заинтересованные ведомства» вылезут из кожи вон, чтобы ничего в них не менять кроме упомянутых начальством СИМ. Ведь если заняться модернизацией ПДД «по-хорошему», это потребует очень серьезной работы. А работать так не охота, так не охота…
– ПДД давно пора перевести в статус закона, чтобы их можно было легче и оперативнее подстраивать под изменяющиеся реалии. Мы еще два года назад обращались в правительство с требованием урегулировать правовой статус СИМ на дороге. И только сейчас там решили вплотную заняться этим вопросом — когда количество ДТП и несчастных случаев с участием электросамокатов и им подобного транспорта стало зашкаливать. Давно было пора навести в этой сфере порядок: чтобы владельцы СИМ четко понимали свои права, обязанности и меру ответственности за их нарушение, — прокомментировал поручение вице-премьера глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.