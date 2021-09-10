Российских водителей заставят заново учить ПДД

— Прошу проработать и доложить в правительство до 1 октября 2021 года предложения о подготовке новой редакции ПДД, предусматривающих в том числе нормативно-правовое регулирование вопросов безопасного использования средств индивидуальной мобильности, — сказано в поручении г-на Хуснуллина.

Оно адресовано главам МВД и Минтранса. Надо сказать, что чиновникам этих ведомств идея разрабатывать новую редакцию ПДД крайне не нравится и они всеми силами противятся ей на протяжении уже довольно долгого времени. Хотя в Правилах за последние десятилетия накопилось множество противоречий и выявлен ряд правовых «пустот». Тем не менее, министерствам явно лень перерабатывать ПДД полностью, предпочитая обходиться поправками в них.

Но загвоздка в том, что постановлением правительства в рамках «регуляторной гильотины», вносить в Правила поправки — запрещено. Теперь, если надо что-то поменять в ПДД, требуется принятие их новой редакции. И раз уж Хуснуллин поручил подготовить предложения ведомств по урегулированию в ПДД положения СИМ, есть смысл в новой редакции Правил заодно утрясти и все нестыковки в них. А этого «добра» накопилось тут предостаточно.