Названы сроки появления в России нового Genesis G90

Компания Genesis — премиальный суббренд Hyundai — делает ставку на кроссоверы. В прошлом году корейцы запустили GV80, который сегодня является бестселлером марки в России, а минувшим летом они привезли к нам более компактный GV70. Однако, несмотря на это, они продолжают обновлять и «легковую» линейку. G80 сменил генерацию, G70 прошел через рестайлинг. Теперь пришла пора сосредоточиться на совершенствовании флагмана.

— Для нас это знаковое мероприятие, потому что именно с запуска G90 первого поколения в России началась история Genesis как отдельного бренда, это случилось в 2016 году. И мы планируем, что Genesis G90 новой генерации появится у дилеров в середине следующего года, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Никаких технических подробностей о новинке, ориентированной на отечественный рынок, г-н Калицев раскрывать не стал. Да и какие могут быть подробности, если автомобиль еще находится в стадии разработки. Придется немного подождать — второй G90, по предварительным данным, дебютируют до конца этого года.

Напомним, что актуальный Genesis G90 предлагается в России в трех модификациях с моторами мощностью 309, 370 и 413 л. с. Во всех версиях двигатель агрегатируется с восьмиступенчатым «автоматом», привод тоже безальтернативный — полный. За автомобиль в простейшем исполнении Premier дилеры просят от 6 730 000 рублей.