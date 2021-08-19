Фотошпионы заметили на тестах новый Genesis G90

На фото можно рассмотреть крупную решетку радиатора, которая не критично отличается от той, что установлена на нынешнем поколении модели. Очень похожи и диодные фары, так что дизайн можно назвать эволюционным. Внимание привлекает разве что крупный капот, форма которого очень похожа на ту, что есть у модели Hyundai Ioniq 5, которая не представлена в России. А завершают картину легкосплавные колеса со сложным дизайном.

Что касается технической части, то на данный момент известно: седан лишится 5-литрового V8. На его место придет более экономичный силовой агрегат. А еще у G90 появится подруливающая задняя подвеска.

Премьера нового поколения Genesis G90 пройдет на домашнем рынке в конце года, а версию для США покажут в начале 2022-го года.