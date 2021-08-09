В Россию привезли дорогой премиальный кроссовер Genesis GV70

В плане техники GV70 скроен по всем канонам своего класса. У него классическая компоновка, основной задний привод и мощный V6 под капотом. С 3,5 литра рабочего объема благодаря турбонаддуву двигателисты сняли 379 л. с. мощности.
Впрочем, для экономов припасены варианты попроще — с рядными четверками. Бензиновая объемом 2,5 выдает 249 л. с., а дизельный 2.2 располагает «табуном» на уровне 199 «коней». Со всеми из перечисленных моторов работает 8-диапазонный «автомат».
Базовая комплектация Elegance будет стоить от 4 150 000 рублей. За эти деньги покупатель получит аж 10 подушек безопасности, полностью светодиодную оптику, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль и многое другое, включая цифровой щиток приборов и 14,5-дюймовый экран медиасистемы.
В ассортименте также имеются более «упакованные» исполнения Advance, Supreme, Sport и Ultimate, притом верхняя версия стоит внушительные 6 150 000 «целковых». Особого упоминания заслуживает азартный Sport за 5 850 000: у него иные передние сиденья, руль и отделка салона.
Отметим, что неоспоримое достоинство «семидесятка» перед конкурентами — это неординарный дизайн салона. Округлые формы смотрятся несколько ретроспективно. Но, может именно такой расслаляющей обстановки и не хватает современным машинам?