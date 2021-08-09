В Россию привезли дорогой премиальный кроссовер Genesis GV70

В плане техники GV70 скроен по всем канонам своего класса. У него классическая компоновка, основной задний привод и мощный V6 под капотом. С 3,5 литра рабочего объема благодаря турбонаддуву двигателисты сняли 379 л. с. мощности.

Впрочем, для экономов припасены варианты попроще — с рядными четверками. Бензиновая объемом 2,5 выдает 249 л. с., а дизельный 2.2 располагает «табуном» на уровне 199 «коней». Со всеми из перечисленных моторов работает 8-диапазонный «автомат».