Genesis представил в России новые кроссовер и седан

Начнем с самого любопытного, то есть с кроссовера. Genesis GV70 компактнее флагманского GV80, интерес к нему должен быть выше, так как он дешевле. Длина новинки составляет 4715 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1630 мм, а колесная база равна 2875 мм. Значит в конкуренты напрашиваются очень сильные игроки: такие, как BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Audi Q5.
У GV70 базовая версия исключительно заднеприводная, а в качестве силовых агрегатов предлагают три мотора. Наддувный «дизель» объемом 2,2 литра, который выдает 199 л. с. За ним идет бензиновый агрегат 2,5 литра и мощностью 249 л. с., а топовый вариант представлен 3,5-литровым V6, развивающим 379 л. с. Все моторы работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом».
Что касается полного привода, то его предлагают в качестве опции для кроссоверов с четырехцилиндровыми моторами, а для версий с V6 все ведущие идут уже по умолчанию.
Для GV70 доступно пять комплектаций: Elegance, Advance, Supreme, Sport и Ultimate. В «Элегансе» покупатель получает камеру заднего вида с динамической разметкой, навигацию, 8-дюймовую графическую приборную панель, 9 динамиков акустической системы, 19-дюймовые легкосплавные колеса и другое оборудование. Цена стартует от 4 150 000 рублей за машину с дизельным мотором, а 4 200 000 рублей попросят за вариант с 2,5-литровым агрегатом.
Кореец с V6 ожидаемо самый дорогой. Его «прайс» начинается от 5 850 000 рублей, и предлагают его исключительно в старших версиях — Sport и Ultimate.
Версию «Алтимейт» видно на фото. Здесь корейцы расстарались. Кресла отделали кожей Наппа, а по бокам разместили вставки из углепластика.
В списке систем помощи водителю значится автоторможение и круиз-контроль с машинным обучением. Наконец, у задних сидений появилась вентиляция, что является довольно редкой опцией даже для премиального класса кроссоверов.
Что касается седана G70, то он пережил плановый рестайлинг. Передняя часть отныне новая под стать старшим братьям. Здесь появились двухэтажные фары и пятиугольная решетка радиатора, а на передних крыльях разместились воздуховоды. Сзади также появились «двухэтажные» фонари, а площадку для номера перенесли с крышки багажника на бампер, так что теперь скрыть госномер от паркона, подняв вверх крышку багажника, не получится.
В салоне изменений куда меньше. Главное — новая медиасистема, которая может отныне обновляться «по воздуху», а еще у нее расширили функционал и добавили большой экран диагональю 10,25 дюйма.
По технической части изменений нет. Седан, как прежде, предлагают с бензиновыми наддувными моторами объемом 2 (197 и 247 л. с.) и 3.3 (370 л. с.) литра. Цены начинаются от 3 100 000 рублей.