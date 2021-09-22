Genesis представил в России новые кроссовер и седан

Начнем с самого любопытного, то есть с кроссовера. Genesis GV70 компактнее флагманского GV80, интерес к нему должен быть выше, так как он дешевле. Длина новинки составляет 4715 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1630 мм, а колесная база равна 2875 мм. Значит в конкуренты напрашиваются очень сильные игроки: такие, как BMW X3, Mercedes-Benz GLC и Audi Q5.

У GV70 базовая версия исключительно заднеприводная, а в качестве силовых агрегатов предлагают три мотора. Наддувный «дизель» объемом 2,2 литра, который выдает 199 л. с. За ним идет бензиновый агрегат 2,5 литра и мощностью 249 л. с., а топовый вариант представлен 3,5-литровым V6, развивающим 379 л. с. Все моторы работают в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

Что касается полного привода, то его предлагают в качестве опции для кроссоверов с четырехцилиндровыми моторами, а для версий с V6 все ведущие идут уже по умолчанию.