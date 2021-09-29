В России стартовали продажи экстремального пикапа Isuzu D-Max AT35

Исполнение AT35 доступно абсолютно для всех версий Isuzu D-Max. Его отличают усиленная конструкция рамы, измененная геометрия кузова, штатные грязевые шины размерностью 315/70 R17, увеличенные колесные арки с расширителями, иные подкрылки и брызговики. Кроме того, предлагаются дополнительная алюминиевая защита днища, пневматическая блокировка переднего дифференциала, второй топливный бак на 140 л и масса прочих опций.

Угол въезда у Isuzu D-Max AT35 — 35 градусов, угол съезда — 29,7. И дорожный просвет у него больше — не 235 мм, как у обычных версий, а 278. Что же до силовых агрегатов, то тут без сюрпризов: в движение пикап приводится 190-сильным «турбодизелем», которому может аккомпанировать как шестиступенчатая «механика», так и «автомат» Aisin также на шесть ступеней. Привод — жестко подключаемый полный.

Сегодня самый доступный Isuzu D-Max предлагается по цене от 2 760 000 рублей, а базовый пакет доработок от Arctic Trucks — за 850 000 целковых. Следовательно, приобрести версию AT35 можно, заплатив от 3 610 000 «деревянных». Добавим, что эта версия сертифицируется в России как отдельная модель: все усовершенствования внесены в Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), так что никаких проблем с регистрацией в ГИБДД у владельцев быть не должно.