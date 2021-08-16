5 действий водителя, при которых ломается даже механическая коробка передач

ОшибкиБ о которых пойдет речь, делают как начинающие автолюбители, так и опытные рулевые. Со временем, это приводит к различным серьезным проблемам в работе МКП.

Держать руку на рычаге

Распространенная и вредная привычка, свойственная даже водителям со стажем. Но при такой постоянной нагрузке на рычаг, усилие передается на его кулису и трансмиссию, что вызывает повышенное трение валов коробки и их износ. Поэтому, со временем, четкость переключений падает.

«Забивать» передачи

Если водитель не до конца выжал сцепление, то передача включается с характерным хрустом. Это «грустят» синхронизаторы, испытывающие повышенную нагрузку. Со временем это приводит к их износу, а еще быстро стачиваются зубья шестерен и ломается муфта в механизме, выравнивающем скорости вращения валов.

Прижать педаль

Часто водители не убрают левую ногу со сцепления и держат ее на педали постоянно. В итоге чуть выжатая педаль передает усилие на вилку и сцепление чуть разжимается: диски начинают проскальзывать и греться.