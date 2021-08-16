5 действий водителя, при которых ломается даже механическая коробка передач

Фото из открытых источников
Многие уверены: механическая коробка передач — самая надежная трансмиссия, сломать которую крайне трудно. Так оно и есть. Но порой водители, сами того не зная, приговаривают «механику» к дорогому ремонту. Про основные ошибки, ведущие к поломкам дорогого узла, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

ОшибкиБ о которых пойдет речь, делают как начинающие автолюбители, так и опытные рулевые. Со временем, это приводит к различным серьезным проблемам в работе МКП.

Держать руку на рычаге

Распространенная и вредная привычка, свойственная даже водителям со стажем. Но при такой постоянной нагрузке на рычаг, усилие передается на его кулису и трансмиссию, что вызывает повышенное трение валов коробки и их износ. Поэтому, со временем, четкость переключений падает.

«Забивать» передачи

Если водитель не до конца выжал сцепление, то передача включается с характерным хрустом. Это «грустят» синхронизаторы, испытывающие повышенную нагрузку. Со временем это приводит к их износу, а еще быстро стачиваются зубья шестерен и ломается муфта в механизме, выравнивающем скорости вращения валов.

Прижать педаль

Часто водители не убрают левую ногу со сцепления и держат ее на педали постоянно. В итоге чуть выжатая педаль передает усилие на вилку и сцепление чуть разжимается: диски начинают проскальзывать и греться.

Фото из открытых источников

«Бросать» сцепление

При агрессивном стиле езды, водители часто резко убирают ногу с педали сцепления, «бросая» его. И делают это, когда мотор раскручен до высоких оборотов, что дает большую нагрузку на диски сцепления, которые могут моментально перегреться. Диски, а то и «корзину», придется менять.

Забыть о прогреве

Мало кто знает, что коробку передач, как и двигатель, нужно прогревать. МКП прогреть проще, чем «автомат», тем не менее, это делать надо, Иначе смазка, стекшая в картер КП, не сразу будет готова защищать детали механизма. Так что после пуска двигателя не стоит сразу трогаться с места. Дайте мотору поработать на холостых. Трех минут хватит, чтобы смазка поступила ко всем трущимся деталям трансмиссии. Так «коробка» проживет гораздо дольше.

дешевые машины, бюджетные авто, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
16 августа 2021
1224