5 действий водителя, при которых ломается даже механическая коробка передач

ОшибкиБ о которых пойдет речь, делают как начинающие автолюбители, так и опытные рулевые. Со временем, это приводит к различным серьезным проблемам в работе МКП.
Держать руку на рычаге
Распространенная и вредная привычка, свойственная даже водителям со стажем. Но при такой постоянной нагрузке на рычаг, усилие передается на его кулису и трансмиссию, что вызывает повышенное трение валов коробки и их износ. Поэтому, со временем, четкость переключений падает.
«Забивать» передачи
Если водитель не до конца выжал сцепление, то передача включается с характерным хрустом. Это «грустят» синхронизаторы, испытывающие повышенную нагрузку. Со временем это приводит к их износу, а еще быстро стачиваются зубья шестерен и ломается муфта в механизме, выравнивающем скорости вращения валов.
Прижать педаль
Часто водители не убрают левую ногу со сцепления и держат ее на педали постоянно. В итоге чуть выжатая педаль передает усилие на вилку и сцепление чуть разжимается: диски начинают проскальзывать и греться.
«Бросать» сцепление
При агрессивном стиле езды, водители часто резко убирают ногу с педали сцепления, «бросая» его. И делают это, когда мотор раскручен до высоких оборотов, что дает большую нагрузку на диски сцепления, которые могут моментально перегреться. Диски, а то и «корзину», придется менять.
Забыть о прогреве
Мало кто знает, что коробку передач, как и двигатель, нужно прогревать. МКП прогреть проще, чем «автомат», тем не менее, это делать надо, Иначе смазка, стекшая в картер КП, не сразу будет готова защищать детали механизма. Так что после пуска двигателя не стоит сразу трогаться с места. Дайте мотору поработать на холостых. Трех минут хватит, чтобы смазка поступила ко всем трущимся деталям трансмиссии. Так «коробка» проживет гораздо дольше.