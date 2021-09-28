Заработала новая камера ГИБДД, штрафующая за «громкое» нарушение ПДД

фото: соцсети
Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) отчитался о выполнении «соцзаказа» от московского мэра Сергея Собянина. В ответ на его летнюю инициативу автоматически штрафовать водителей слишком громких автомобилей, на одной из Московских улиц уже установили комплекс автоматической фиксации, реагирующий на слишком громкий автозвук и выхлоп, сообщает портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Московский ЦОДД объявил, что уже установил в районе Чистых прудов в столице и начал тестовую эксплуатацию комплекса автоматической фиксации, оснащенного микрофонами для определения шумности проезжающих мимо машин. Новейшая камера оборудована четырьмя направленными микрофонами и видеоблоком с инфракрасной подсветкой.

Сообщается, что к штрафному постановлению на владельца машины-нарушителя тишины будет прилагаться панорамное фото с траекторией ее проезда и информацией об уровне шума, исходящего от нее. Характерно, что новейший штрафной девайс был спроектирован, изготовлен и уже установлен на столб у дороги в рекордные сроки.

Мэр Собянин только 8 сентября в своем блоге заявил, что инициирует введение в КоАП Москвы и России нового штрафа за нарушение тишины автомобилем или мотоциклом («стоимостью» 5000 рублей), а уже 28 сентября ЦОДД отчитался о создании специальной камеры, которая такое нарушение может фиксировать! «Как тебе такое, Илон Маск?» — как говорится…

фото vvmvd.ru

На самом деле, к этой камере и вообще, к идее штрафовать водителей машин с громким выхлопом и орущей музыкой прямо на улице, слишком много вопросов. Хотя бы потому, что существующий ГОСТ утверждает, что проводить подобные измерения полагается исключительно в специально оборудованном помещении, исключающем проникновение посторонних звуков.

Какие и кому будет слать штрафы «аудиокамера», если, например, под ней вплотную друг к другу проедут одновременно два мотоцикла, из которых ревет только один? А если мотоцикл и машина? А если в пробке за машиной «с выхлопом» будет вплотную ползти другая, с нормальным глушителем? Ведь рев от «спортивного глушака» будет при этом отражаться от «морды» автомобиля законопослушного гражданина, и незаслуженный штраф он получит наверняка.

Напомним, что в данный момент допустимый уровень шума от легковой машины или мотоцикла в России установлен на отметке 96 дБ.

фото smotrim.ru

Допустим, в потоке едут несколько машин и только одна из них ревет глушителем. Шум от нее неизбежно будет отражаться от бортов соседей по потоку. И если интенсивность этого отраженного звука будет выше 96 дБ, их также можно спокойно автоматически штрафовать камерой. Фактически за то, что просто оказались не в том месте не в то время.

Разумеется, представители ЦОДД Москвы уверяют, что все продумали и новейший штрафной девайс будет четко отделять виновных от невиновных. Однако есть сильные сомнения в том, что он адекватно справится с вышеперечисленными случаями. Из-за этого в суды валом пойдут иски от невинно присужденных к 5000 рублей штрафа автовладельцев, которые будут почти в автоматическом режиме удовлетворяться.

Хотя бы потому, что в России в принципе не существует и даже не разрабатывается порядок сертификации «звуковых» комплексов автоматической фиксации… Возможно, хотя бы это соображение остановит энтузиастов введения все новых автоматических штрафов для водителей повсеместно устанавливать фактически незаконные камеры автоматической фиксации.

штрафы, видеофиксация, ГИБДД, автозвук
28 сентября 2021
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