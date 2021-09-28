Заработала новая камера ГИБДД, штрафующая за «громкое» нарушение ПДД

Московский ЦОДД объявил, что уже установил в районе Чистых прудов в столице и начал тестовую эксплуатацию комплекса автоматической фиксации, оснащенного микрофонами для определения шумности проезжающих мимо машин. Новейшая камера оборудована четырьмя направленными микрофонами и видеоблоком с инфракрасной подсветкой.
Сообщается, что к штрафному постановлению на владельца машины-нарушителя тишины будет прилагаться панорамное фото с траекторией ее проезда и информацией об уровне шума, исходящего от нее. Характерно, что новейший штрафной девайс был спроектирован, изготовлен и уже установлен на столб у дороги в рекордные сроки.
Мэр Собянин только 8 сентября в своем блоге заявил, что инициирует введение в КоАП Москвы и России нового штрафа за нарушение тишины автомобилем или мотоциклом («стоимостью» 5000 рублей), а уже 28 сентября ЦОДД отчитался о создании специальной камеры, которая такое нарушение может фиксировать! «Как тебе такое, Илон Маск?» — как говорится…
На самом деле, к этой камере и вообще, к идее штрафовать водителей машин с громким выхлопом и орущей музыкой прямо на улице, слишком много вопросов. Хотя бы потому, что существующий ГОСТ утверждает, что проводить подобные измерения полагается исключительно в специально оборудованном помещении, исключающем проникновение посторонних звуков.
Какие и кому будет слать штрафы «аудиокамера», если, например, под ней вплотную друг к другу проедут одновременно два мотоцикла, из которых ревет только один? А если мотоцикл и машина? А если в пробке за машиной «с выхлопом» будет вплотную ползти другая, с нормальным глушителем? Ведь рев от «спортивного глушака» будет при этом отражаться от «морды» автомобиля законопослушного гражданина, и незаслуженный штраф он получит наверняка.
Напомним, что в данный момент допустимый уровень шума от легковой машины или мотоцикла в России установлен на отметке 96 дБ.
Допустим, в потоке едут несколько машин и только одна из них ревет глушителем. Шум от нее неизбежно будет отражаться от бортов соседей по потоку. И если интенсивность этого отраженного звука будет выше 96 дБ, их также можно спокойно автоматически штрафовать камерой. Фактически за то, что просто оказались не в том месте не в то время.
Разумеется, представители ЦОДД Москвы уверяют, что все продумали и новейший штрафной девайс будет четко отделять виновных от невиновных. Однако есть сильные сомнения в том, что он адекватно справится с вышеперечисленными случаями. Из-за этого в суды валом пойдут иски от невинно присужденных к 5000 рублей штрафа автовладельцев, которые будут почти в автоматическом режиме удовлетворяться.
Хотя бы потому, что в России в принципе не существует и даже не разрабатывается порядок сертификации «звуковых» комплексов автоматической фиксации… Возможно, хотя бы это соображение остановит энтузиастов введения все новых автоматических штрафов для водителей повсеместно устанавливать фактически незаконные камеры автоматической фиксации.