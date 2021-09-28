Заработала новая камера ГИБДД, штрафующая за «громкое» нарушение ПДД

Московский ЦОДД объявил, что уже установил в районе Чистых прудов в столице и начал тестовую эксплуатацию комплекса автоматической фиксации, оснащенного микрофонами для определения шумности проезжающих мимо машин. Новейшая камера оборудована четырьмя направленными микрофонами и видеоблоком с инфракрасной подсветкой.

Сообщается, что к штрафному постановлению на владельца машины-нарушителя тишины будет прилагаться панорамное фото с траекторией ее проезда и информацией об уровне шума, исходящего от нее. Характерно, что новейший штрафной девайс был спроектирован, изготовлен и уже установлен на столб у дороги в рекордные сроки.

Мэр Собянин только 8 сентября в своем блоге заявил, что инициирует введение в КоАП Москвы и России нового штрафа за нарушение тишины автомобилем или мотоциклом («стоимостью» 5000 рублей), а уже 28 сентября ЦОДД отчитался о создании специальной камеры, которая такое нарушение может фиксировать! «Как тебе такое, Илон Маск?» — как говорится…