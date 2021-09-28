Битый или крашенный: как понять, побывала ли машина в ДТП

В самом начале нашего ликбеза скажем крамольную для многих соотечественников вещь: в том, что машина была участником аварии, нет совершенно ничего страшного! Ведь аварии — разные. Одно дело — несколько оборотов через крышу и последующее восстановление силами кустарей, а другое — легкое касание бамперами.
Впрочем, даже происшествие «средней тяжести», по итогам которого замены потребовали, скажем, крышка капота и передние крылья, но лонжероны остались целыми — не повод отказываться от покупки. Но при одном условии — если кузовной ремонт выполнен качественно.
Качественно — это когда мастер добился минимальных зазоров между кузовными деталями, ответственно смонтировали необходимую фурнитуру, а маляр не только безупречно подобрал цвет, но и нанес краску без шагрени, потеков и прочих дефектов. И, конечно, при этом никто не экономил на запчастях, материалах и даже крепеже.
А вот брать машину после серьезного ДТП нельзя категорически. Серьезной считается такая авария, при которой повреждения получили силовые элементы — места крепления элементов подвески, а также лонжероны и стойки кузова. Как распознать участника такого происшествия? Тут нужен внимательный взгляд и определенный опыт, плюс — элементарный толщиномер.
К счастью, сегодня появились онлайн-сервисы, позволяющие получить полную информацию по поводу дорожно-транспортных происшествий — узнать дату, время, нюансы аварии и (имея VIN или просто регистрационный номер) понять, какие повреждения получил конкретный автомобиль. Один из таких помощников — ресурс «Автотека».
С помощью «Автотеки» можно отсеивать откровенно сомнительные предложения, даже не выезжая на их осмотр! Отчет, что формируется онлайн-сервисом, позволит однозначно распознать жертву серьезного ДТП, даже когда продавец на голубом глазу уверяет, что его экземпляр «не бит и не крашен».
Поможет «Автотека» и с «утопленниками». Напомним, что этим летом Черноморское побережье России накрыли тропические ливни, притом настолько серьезные, что уровень воды на улицах нередко превышал один метр! И понятно, что некоторые владельцы начали расставаться со своими «дельфинами» и «русалками» прямо сейчас.
Отсюда вывод: если прежним местом прописки авто значились Сочи, Крым и другие южные территории, есть смысл провести вдумчивую диагностику. А вдруг именно этот экземпляр пострадал от ливней? В такой машине всенепременно начнет глючить электрика, появится затхлый запах, плюс разведутся плесень и коррозия.
В первую очередь распознать «купальщика» поможет оптика — фары, фонари и указатели поворотов, в которых надолго сохраняется влага и грязь, а на рефлекторах обязательно остаются разводы. Правда, ничто не мешает махинатору почистить световые приборы… Но сейчас, в разгар ажиотажного спроса на подержанные авто, этим вряд ли будут заниматься.
Также стоит заглянуть под кресла, чья проволочная основа, как правило, не окрашена (а если окрашена, то самым примитивным образом). Если автомобиль «заплывал за буйки», сетка подушки наверняка будет покрыта слоем ржавчины. Также ржавчину можно поискать под ковриками и обивками. Но появляется коррозия не всегда молниеносно.
А вот электрика не терпит даже малейшего присутствия влаги. Поэтому, если часть электрического оборудования не работает, а на панели приборов светится целая россыпь тревожных ламп — это более чем прозрачный намек на то, что вольт-амперное хозяйство серьезно подмочено.
Но опять же — задачу по распознаванию «утопленника» можно здорово упростить. В отчете «Автотеки» имеется раздел «История обслуживания на СТО», куда передают информацию более 2500 дилерских центров и независимых станций. И если владелец авто жаловался на массовые проблемы по электрической части, это может оказаться явным признаком «утопленника».
Кстати, об истории обслуживания. Подбирая подержанный автомобиль, каждый надеется разыскать экземпляр, который после покупки не потребует никаких вложений. Но такие варианты — на вес золота! И вскоре портал «АвтоВзгляд» расскажет, при каких недостатках подержанной техники ее имеет смысл покупать, не разорившись потом на устранении дефектов.