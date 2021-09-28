Битый или крашенный: как понять, побывала ли машина в ДТП

В самом начале нашего ликбеза скажем крамольную для многих соотечественников вещь: в том, что машина была участником аварии, нет совершенно ничего страшного! Ведь аварии — разные. Одно дело — несколько оборотов через крышу и последующее восстановление силами кустарей, а другое — легкое касание бамперами.

Впрочем, даже происшествие «средней тяжести», по итогам которого замены потребовали, скажем, крышка капота и передние крылья, но лонжероны остались целыми — не повод отказываться от покупки. Но при одном условии — если кузовной ремонт выполнен качественно.

Качественно — это когда мастер добился минимальных зазоров между кузовными деталями, ответственно смонтировали необходимую фурнитуру, а маляр не только безупречно подобрал цвет, но и нанес краску без шагрени, потеков и прочих дефектов. И, конечно, при этом никто не экономил на запчастях, материалах и даже крепеже.

А вот брать машину после серьезного ДТП нельзя категорически. Серьезной считается такая авария, при которой повреждения получили силовые элементы — места крепления элементов подвески, а также лонжероны и стойки кузова. Как распознать участника такого происшествия? Тут нужен внимательный взгляд и определенный опыт, плюс — элементарный толщиномер.