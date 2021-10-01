Опубликовано первое изображение таинственной новинки от MINI

Хотя на фотографии MINI Cooper S запечатлен сверху, и видна лишь передняя часть автомобиля, кое-какие новшества разглядеть можно. В частности, обращают на себя внимание затемненная радиаторная решетка, черная окантовка фар и шильдик, окрашенный также в черный цвет. Судя по всему, британцы готовят хетчбэк в black-исполнении. А как оно на самом деле, мы узнаем совсем скоро — премьера новинки запланирована на октябрь.

Приедет ли новая спецверсия MINI Cooper S в Россию, сказать пока сложно. Но это не исключено, ведь в нашей стране дела у британцев идут относительно неплохо. Относительно — потому что объемы продаж в масштабах отечественного рынка выглядят несерьезно. А неплохо, потому что они все же растут. Так, по итогам первой половины года российские дилеры MINI передали клиентам 1583 автомобиля, в то время как за аналогичный период 2020-го — 1104.

Напомним, что сегодня модельный ряд MINI в России включает трех- и пятидверные хетчбэки Cooper, универсал Clubman и кроссовер Countryman. Самый доступный автомобиль — трехверный «Купер» — предлагается по цене от 2 200 000 рублей. За эти деньги покупатель получает своеобразную машинку с 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем в 136 сил.