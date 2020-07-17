Для богатых «крестьян»: в России начали продавать обновленный кроссовер MINI Countryman

Рестайлинговый MINI Countryman в нашей стране предложен в четырех версиях — Cooper, Cooper D ALL4, Cooper S ALL4 и JCW ALL4. Прайс на кроссовер в базе с двухзонным климат-контролем, обогревом форсунок стеклоомывателя и «лобовухи», а также со светодиодной оптикой стартует от 2 200 000 рублей. Для сравнения: дореформенный SUV обойдется в 1 925 000 «целковых».

Посвежевший «Крестьянин» в младшей комлектации оснащается 136-сильным бензиновым мотором объемом 1,5 л, семискоростным «роботом» с двойным сцеплением и передним приводом. Помимо этого, в ассортименте премиального кросса имеется еще пара бензиновых движков — двухлитровый мощностью в 192 силы, работающий вкупе с восьмиступенчатым Steptronic и приводом на все колеса, и на 306 сил, трудящийся вместе с той же коробкой передач, передающей тягу на обе оси. Есть еще и дизельный двигатель с отдачей в 150 «лошадей».

Начало производство доработанного MINI Countryman намечено на август-сентябрь 2020 года. А значит, раньше этого срока «живые» машины к нам не прикатят.