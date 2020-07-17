Для богатых «крестьян»: в России начали продавать обновленный кроссовер MINI Countryman

Фото: MINI
В конце мая 2020 года дебютировал обновленный MINI Countryman второй генерации. Спустя полтора месяца, российские дилеры начали принимать заказы на посвежевший кроссовер, хотя производство авто еще не стартовало. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, сколько придется выложить за новинку.

Рестайлинговый MINI Countryman в нашей стране предложен в четырех версиях — Cooper, Cooper D ALL4, Cooper S ALL4 и JCW ALL4. Прайс на кроссовер в базе с двухзонным климат-контролем, обогревом форсунок стеклоомывателя и «лобовухи», а также со светодиодной оптикой стартует от 2 200 000 рублей. Для сравнения: дореформенный SUV обойдется в 1 925 000 «целковых».

Посвежевший «Крестьянин» в младшей комлектации оснащается 136-сильным бензиновым мотором объемом 1,5 л, семискоростным «роботом» с двойным сцеплением и передним приводом. Помимо этого, в ассортименте премиального кросса имеется еще пара бензиновых движков — двухлитровый мощностью в 192 силы, работающий вкупе с восьмиступенчатым Steptronic и приводом на все колеса, и на 306 сил, трудящийся вместе с той же коробкой передач, передающей тягу на обе оси. Есть еще и дизельный двигатель с отдачей в 150 «лошадей».

Начало производство доработанного MINI Countryman намечено на август-сентябрь 2020 года. А значит, раньше этого срока «живые» машины к нам не прикатят.

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17 июля 2020
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