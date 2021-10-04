Как официальные дилеры отрываются на бедных владельцах дорогих Mercedes-Benz

«Фирменное» издевательство и «развод на деньги» одинаково грозят и скромному владельцу LADA, и обеспеченному обладателю Mercedes-Benz В данном случае гимн наплевательского отношения сервисменов к клиенту, о котором мы хотим рассказать, начался 23 сентября. Сценой ему послужил автосалон «Панавто», что располагается на МКАД между Сколково и Киевским шоссе. Тут официально торгуют и обслуживают машины бренда Mercedes-Benz. Именно сюда прибыл для планового ТО кроссовер GLE 400 нашего читателя.

Попутно гражданин планировал привести в порядок систему климат-контроля машины: она время от времени самопроизвольно выключалась, а ее вентилятор регулярно начинал работал на таких высоких оборотах, что слышно было даже в салоне машины. Хорошо,что не соседней.

Итак, утром 23-го, в 11.00 клиент передал авто в руки сервисменов, попросив их проверить «климат». Приемщик заверил, что все понял и пообещал: как только проблему выявят, к автовладельцу подойдут и все расскажут. Тот спокойно принялся ждать: ТО — процедура не особо долгая, а диагностировать проблему с «кондеем» для профессионалов не должно составить большой сложности. Чисто в теории…