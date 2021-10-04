Как официальные дилеры отрываются на бедных владельцах дорогих Mercedes-Benz

«Фирменное» издевательство и «развод на деньги» одинаково грозят и скромному владельцу LADA, и обеспеченному обладателю Mercedes-Benz В данном случае гимн наплевательского отношения сервисменов к клиенту, о котором мы хотим рассказать, начался 23 сентября. Сценой ему послужил автосалон «Панавто», что располагается на МКАД между Сколково и Киевским шоссе. Тут официально торгуют и обслуживают машины бренда Mercedes-Benz. Именно сюда прибыл для планового ТО кроссовер GLE 400 нашего читателя.
Попутно гражданин планировал привести в порядок систему климат-контроля машины: она время от времени самопроизвольно выключалась, а ее вентилятор регулярно начинал работал на таких высоких оборотах, что слышно было даже в салоне машины. Хорошо,что не соседней.
Итак, утром 23-го, в 11.00 клиент передал авто в руки сервисменов, попросив их проверить «климат». Приемщик заверил, что все понял и пообещал: как только проблему выявят, к автовладельцу подойдут и все расскажут. Тот спокойно принялся ждать: ТО — процедура не особо долгая, а диагностировать проблему с «кондеем» для профессионалов не должно составить большой сложности. Чисто в теории…
Однако время затянулось до 19.00 часов вечера, когда у хозяина машины лопнуло терпение, и он принялся выяснять, что же с ней происходит. Оказалось, что причину проблемы с кондиционером так и не выяснили — «будем искать». Автовладелец не порадовался, конечно, но сильно переживать не стал. Ведь машина — на продленной гарантии, «Панавто» даст подменный седан, пока кроссовер чинится…
«А вот и нет», — сказали сервисмены. «Подменка» полагается только для гарантийных случаев ремонта — когда деталь сама сломалась, а не в следствии каких-то внешних воздействий. А в этом они пока не убедились. В конце концов, в конфликт был вовлечен замгендиректора автосалона по имени Александр Панов. Вместе с ним в ремзоне осмотрели систему кондиционирования и выяснили, что повреждений и следов вмешательства в нее нет. То есть случай все-таки гарантийный?
Вроде, да… Но подменную машину клиенту все равно не дали. Отговорились тем, что поиск поломки продолжается, а решение о выдаче подменного транспорта можно принять только, когда он завершится каким-то определенным результатом.
В итоге, пораженный «клиентоориентирванностью» официального дилера, около 21.00 вечера владелец GLE на такси оправился домой. Предварительно выяснив, что на работу заступила ночная смена ремонтников. Это позволяло рассчитывать, что они к утру обнаружат и починят климатическую установку. В 10.00 утра следующего дня он вновь прибыл в «Панавто». И с «восторгом» выяснил, что по ночам диагностику машин никто тут не производит в принципе…
Мучительный (для автовладельца) поиск проблем с климат-контролем продолжился дальше. В конце концов, не найдя какой-то конкретной поломки, мастера вынесли вердикт: требуется замена его блока управления. Цена вопроса — 30 000 рублей, и надо ждать, пока его привезут. А еще хозяину авто предложили (наконец-то!) подменную машину. Но с предварительным условием: внеси 30 000 рублей на депозит автосалона!
Окончательно разочаровавшись в квалификации специалистов официального дилера Mercedes-Benz и в бешенстве от клиентского сервиса, наш герой решил плюнуть на все и забрать авто из лап «профессионалов». И что вы думаете? С тех пор климат контроль работает идеально! Возможно, в ходе диагностики мастера случайно пошевелили какой-то контакт, и «климат» ожил. Хотя его блок управления в «Панавто» официально приговорили к дорогостоящей замене. Магия? Быть может…
И все было бы хорошо, но теперь владельца «Мерседеса» достают телефонными звонками представители автосалона: мол, он остался должен 6300 рублей за «диагностику» пресловутой системы климат-контроля…