Коса на камень: сравнительный тест-драйв Lexus ES и Volvo S90

Volvo и Lexus воспринимаются, как выходцы из параллельных миров. Или с противоположных полюсов автомобильного мира. При том, что они «играют» примерно в одном ценовом диапазоне. Поэтому мы решили «столкнуть лбами» Volvo S90 с мотором D5 (около 4,7 млн рублей) и Lexus ES с 3,5-литровым V6 под капотом (порядка 5 млн. рублей).

Помимо относительно равной цены, модели объединяет другая общая черта: и шведские автостроители, и представители Lexus упорно избегают заимствования дизайнерских решений у конкурентов. И те, и другие настырно протаптывают собственный эстетический путь. И подходы к развитию техники у них, хоть и противоположны, но напоминают друг друга по степени экзальтации.

Так, Volvo в последнее время поти полностью «отморозилась» на электромобильной тематике. А японцы, наперекор всемирному помешательству на безоглядной электрификации, консервативно-скептически остаются верны двигателю внутреннего сгорания. Поэтому подходить к сравнению героев нашего сегодняшнего повествования нужно, еще и имея в виду менталитет их создателей.

Эту «разность», помноженную на «самостийность», замечаешь при первом же взгляде на оба седана. Тут бесполезно пытаться что-то разъяснить словами. Просто посмотрите на иллюстрации: практически лед и пламень, особенно если сравнивать их дизайн поэлементно.