Коса на камень: сравнительный тест-драйв Lexus ES и Volvo S90

Volvo и Lexus воспринимаются, как выходцы из параллельных миров. Или с противоположных полюсов автомобильного мира. При том, что они «играют» примерно в одном ценовом диапазоне. Поэтому мы решили «столкнуть лбами» Volvo S90 с мотором D5 (около 4,7 млн рублей) и Lexus ES с 3,5-литровым V6 под капотом (порядка 5 млн. рублей).
Помимо относительно равной цены, модели объединяет другая общая черта: и шведские автостроители, и представители Lexus упорно избегают заимствования дизайнерских решений у конкурентов. И те, и другие настырно протаптывают собственный эстетический путь. И подходы к развитию техники у них, хоть и противоположны, но напоминают друг друга по степени экзальтации.
Так, Volvo в последнее время поти полностью «отморозилась» на электромобильной тематике. А японцы, наперекор всемирному помешательству на безоглядной электрификации, консервативно-скептически остаются верны двигателю внутреннего сгорания. Поэтому подходить к сравнению героев нашего сегодняшнего повествования нужно, еще и имея в виду менталитет их создателей.
Эту «разность», помноженную на «самостийность», замечаешь при первом же взгляде на оба седана. Тут бесполезно пытаться что-то разъяснить словами. Просто посмотрите на иллюстрации: практически лед и пламень, особенно если сравнивать их дизайн поэлементно.
Это касается и конструкции фар головного света, и «морд» в целом, и задних фонарей. Невозможно выбрать, какая из машин симпатичнее. Они принципиально разные по самой природе дизайнерской идеи. Хотя и были впервые представлены публике примерно в одно время — около пяти лет назад.
Знакомясь с салонами обоих авто, понимаешь, что тут тоже все «разнополярное». Садишься в ES — осознаешь, что ты в гостях у типичного «азиата». Перебираешься в S90 — здравствуй, «европа»! Это ощущение сложно сформулировать в четких параметрах. Просто общее, интегральное впечатление от дизайна. Оно рождается из мелочей. Например, из шрифта букв и цифр на электронных «приборках» и экранах мультимедийных систем. И из неуловимых нюансов расположения прострочек кожаной обивки. Или из дизайна клавиш на рулевом колесе…
«Мультимедийка» у S90, кстати, покруче будет, чему «японца». Управление почти всеми сервисными и вспомогательными функциями, помимо связи и развлечений, заведено на большой тачскрин, занимающий место центральной консоли. Красиво и все еще достаточно современно. Но местами нефункционально — в плане управления климатом, например. Так, чтобы изменить температуру, надо предварительно не мене трех раз тыкнуть в тачпад, переползая по ветвям меню. Без отрыва глаз от дороги этого не сделаешь.
В ES с «климатом» обращаться гораздо удобнее. Здесь управление организовано в виде блока отдельных кнопок: на ходу ими можно на ощупь пользоваться. Вот что не отнимешь у S90, так это превосходство над ES в номинации «видеокамеры». У «шведа» они «по кругу» — четыре штуки — и явно классом повыше, чем камера заднего вида в «японце». Водительское кресло в Volvo S90, по первому впечатлению, вполне удобно и эргономично. Однако, проведя в нем более часа, понимаешь, что твоей пятой точке в Lexus ES было гораздо комфортнее.
Вообще, если вам важен комфорт, то вы выберете ES. В его салоне намного тише, чем в S90. А еще удивил шведский седан склонностью передавать вибрации абсолютно от всей дорожной мелочи на кузов. Пересев сюда из японского конкурента, ты немедленно замечаешь, что во время движения твои пятки в курсе всего, что происходит под колесами. Что касется серьезных неровностей, то подвеска Lexus воспринимает их однозначно увереннее, чем Volvo.
При прохождении «лежачего полицейского» отчетливо ощущаешь, как колеса «шведа» реагируют дополнительными вибрациями и остаточным блямканьем после преодоления искусственного бугра на скоростях более 20 км/ч. Подвеска «японца» на том же «полицейском» и той же скорости выдает тихое интеллигентное короткое «бум-бум» от колес и все: неровность «переварена» без лишних спецэффектов.
Лишние вибрации — следствие особенностей настройки ходовой части Volvo. В связи с чем скандинавская машина немного (подчеркиваем это!) острее и приятнее рулится по сравнению с конкурентом от Lexus. Это отнюдь не означает, что «японец» хуже в плане драйверских настроек. Нет, просто «шведом» чуть интереснее управлять.
Да и разгоняется европейская машина лучше. Нам в руки попала модификация с турбодизельным мотором мощностью 235 л. с. и полным приводом, а под капотом «японца» стоял 3,5-литровый V6, выдающий 249 л. с. Большую резвость «вольвы» подтверждает и сравнение паспортных характеристик. Ее динамика заявлена на уровне 7 секунд «до сотни», а у ES — 7,9. В реальности это чувствуется.
Коснувшись вопроса скорости, невозможно обойти вниманием то, что у Volvo «максималка» искусственно ограничена 180 км/ч. Нам удалось «раскочегарить» S90 на треке до 183 км/ч по спидометру. Разгоняться дальше автомобиль отказался. Lexus ES же, при заявленной максимальной скорости в 210 км/ч, не торопясь, но уверенно переваливает за отметку 200 км/ч по спидометру. Заметим: скорее всего, «скоростной» нюанс не станет принципиальным при выборе машины для большинства россиян. Но тем не менее…
По итогу сравнения можно убеждаешься, что модели совершенно разные по характеру: каждая — на своего любителя. Паритет был бы соблюден, если бы это равновесие не испортили шведы! Причем, не инженеры и дизайнеры Volvo, нет. Скорее всего, какой-то безвестный экономист или маркетолог. Дело в том, что у S90 узкая, европейского стандарта горловина топливного бака. Обычный российский «пистолет» на АЗС в нее не входит. Чтобы заправлять такие авто в нашей стране шведы комплектуют их пластиковыми переходниками удивительной конструкции. На высоте его раструба-расширения настолько жестко сэкономили, что каждая заправка S90 доставляет раздражение и отнимает время.
Заливать горючее в бак можно только, непрерывно нажимая на скобу «пистолета». Причем чуть посильнее надавишь на нее, и струя топлива разлетается брызгами вокруг — на кузов и твою одежду. Чуть ослабишь нажим — топливо вообще литься перестает. Вы когда-нибудь пробовали самостоятельно залить в таком режиме хотя-бы пол-бака (30 литров) горючего? Лично у меня после этой процедуры указательный палец «отваливался» в течение пары часов. И заправщику на АЗС эту задачу не делегируешь. Он миндальничать не будет: его же не колышет, даже если половина топлива не попадет в бак, а разлетится по округе!
Ну кто заставил шведов делать раструб этого девайса настолько низким и неудобным в реальной эксплуатации? Сюда же не кофе из турки наливают, в конце концов, а топливо под напором! В общем, за эту диверсию — жирный минус в карму безвестному вольвовскому «гению маркетинга». Его экономия на паре граммов дешевого пластика оборачивается хроническим раздражением у решившихся на приобретение шведского автомобиля россиян.