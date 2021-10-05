Автомобили Chevrolet и Cadillac теперь можно купить дистанционно

Сервис онлайн-покупки автомобилей Chevrolet и Cadillac доступен в России уже некоторое время. Причем, по словам представителей General Motors, его популярность стремительно растет. Так, по итогам первой половины года количество клиентов, обратившихся в цифровой шоу-рум увеличилось вдвое, если сравнивать с аналогичным периодом 2020-го. А поскольку услуга пользуется спросом, американцы расширили функционал, чтобы процесс приобретения машины был полностью удаленным.

Отныне те, кто желает обзавестись новеньким Chevrolet или Cadillac, могут через Интернет пройти все этапы оформления сделки — от согласования условий с менеджером до оплаты, доставки и фактической выдачи машины. Причем этот способ доступен вне зависимости от того, имеется авто в наличии или только запланирован в поставке. То есть очные встречи с продавцами больше не нужны — все шаги совершаются через личный кабинет на сайте.

Стоит отметить, что в виртуальном шоу-руме доступен и ряд дополнительных услуг. Так, клиент может оформить передачу своего старого автомобиля по программе Trade In, согласовать кредитные условия, приобрести страховой полис или подобрать аксессуары. Что же до гарантий и привилегий — таких, как программа лояльности, консьерж-сервис PRIME и помощь на дорогах Cadillac и Chevrolet Assistance — то все они сохраняются.