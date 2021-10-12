Chevrolet и Cadillac бьют рекорды продаж на падающем российском рынке

По словам представителей российского офиса General Motors, рост продаж на 225% — рекордный показатель для Chevrolet в нашей стране. Повышенный интерес покупателей обусловлен выводом на рынок компактного кроссовера Trailblazer и внедорожника Tahoe нового поколения, поступившего в автосалоны летом.

Что же до Cadillac, то его продажи «тащит» Escalade, который также сменил генерацию в начале июня. В сентябре дилеры марки реализовали на 34% больше автомобилей, чем в том же месяце 2020-го, а вот по итогам квартала объем вырос вдвое. Причем в августе американцы достигли самых высоких показателей за всю историю бренда.

Кстати, ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что концерн General Motors запустил в России онлайн-платформу, позволяющую забронировать, оформить и оплатить новую машину, не посещая дилерский центр. Доля клиентов, предпочитающих виртуальный шоу-рум реальному, продолжает стремительно расти. А чаще всего через Интернет покупают кроссовер Cadillac XT5 — на него приходится больше половины всех «цифровых» продаж.