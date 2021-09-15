В России открылись продажи Chevrolet Trailblazer нового поколения

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», к нам Chevrolet Trailblazer пожаловал со 150-сильным 1,3-литровым движком — это единственный вариант, который может скрываться под капотом новинки. А вот коробки две: с ведущими передними колесами ставится вариатор, а с подключаемым полным приводом — девятиступенчатый «автомат».

Самая простая комплектация подразумевает шесть подушек безопасности, кондиционер, обогрев передних кресел и тканевый салон. Притом всего несколько недель назад представители марки обещали отдавать такие машины по 1 999 000 рублей за штуку, но обещание свое не сдержали — к дилерам «паркетники» пришли по цене от 2 049 000 «целковых».

И снова повторим: в новом поколении исхудавший «американец» корейской сборки не имеет ничего общего со знаменитым предком, кроме названия. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем хуже или лучше стал некогда брутальный «проходимец».