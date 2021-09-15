В России открылись продажи Chevrolet Trailblazer нового поколения

Фото производителя.
Истинные фанаты наверняка вздрогнут от того, что Chevrolet Trailblazer вдруг обозвали кроссовером. Но это действительно так! Ведь маркетологи нарекли культовым именем самый обычный компактный «паркетник» — с несущим кузовом, легковой платформой и 194 мм дорожного просвета.
Алексей Кованов

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», к нам Chevrolet Trailblazer пожаловал со 150-сильным 1,3-литровым движком — это единственный вариант, который может скрываться под капотом новинки. А вот коробки две: с ведущими передними колесами ставится вариатор, а с подключаемым полным приводом — девятиступенчатый «автомат».

Самая простая комплектация подразумевает шесть подушек безопасности, кондиционер, обогрев передних кресел и тканевый салон. Притом всего несколько недель назад представители марки обещали отдавать такие машины по 1 999 000 рублей за штуку, но обещание свое не сдержали — к дилерам «паркетники» пришли по цене от 2 049 000 «целковых».

И снова повторим: в новом поколении исхудавший «американец» корейской сборки не имеет ничего общего со знаменитым предком, кроме названия. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, чем хуже или лучше стал некогда брутальный «проходимец».

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15 сентября 2021
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