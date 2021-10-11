На какие горящие индикаторы на «приборке» машины можно «забить»

ОМЫВАЙКА

Пожалуй, один из самых безобидных «огоньков» на панели приборов, который знаком практически каждому водителю — сигнализация низкого уровня омывающей жидкости. Его не могут терпеть лишь законченные перфекционисты. Когда на улице устойчиво держится хорошая сухая погода, с остатками омывающей жидкости в бачке можно кататься неделями и не чувствовать никакого дискомфорта. Слякотной зимой или осенью этот «номер» вряд ли пройдет…

РЕМЕНЬ

Следующий горящий индикатор, на который при определенных условиях можно вообще «забить», обозначает непристегнутый ремень безопасности пассажира. Так бывает: на кресле никто не сидит, а «лампа» упорно горит. Это возможно, например, когда датчик в его глубине банально вышел из строя.

Менять эту копеечную деталюху или искать «глюк» в электропроводке — та еще головная боль. Иной раз сигнал загорается, когда в салоне перевозится какое-то тяжеловесное барахло и датчик в кресле принимает его за сидящего человека. В таких случаях просто не стоит обращать внимания на ложные предупреждения. Если, конечно, они не дублируется звуковым сигналом…