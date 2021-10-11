На какие горящие индикаторы на «приборке» машины можно «забить»

ОМЫВАЙКА
Пожалуй, один из самых безобидных «огоньков» на панели приборов, который знаком практически каждому водителю — сигнализация низкого уровня омывающей жидкости. Его не могут терпеть лишь законченные перфекционисты. Когда на улице устойчиво держится хорошая сухая погода, с остатками омывающей жидкости в бачке можно кататься неделями и не чувствовать никакого дискомфорта. Слякотной зимой или осенью этот «номер» вряд ли пройдет…
РЕМЕНЬ
Следующий горящий индикатор, на который при определенных условиях можно вообще «забить», обозначает непристегнутый ремень безопасности пассажира. Так бывает: на кресле никто не сидит, а «лампа» упорно горит. Это возможно, например, когда датчик в его глубине банально вышел из строя.
Менять эту копеечную деталюху или искать «глюк» в электропроводке — та еще головная боль. Иной раз сигнал загорается, когда в салоне перевозится какое-то тяжеловесное барахло и датчик в кресле принимает его за сидящего человека. В таких случаях просто не стоит обращать внимания на ложные предупреждения. Если, конечно, они не дублируется звуковым сигналом…
ПОДУШКА
Еще одна горящая «лампа» на приборной доске, с которой можно спокойно ездить годами — сигнал о неработающей подушке безопасности. Чаще всего он загорается после ее срабатывания и последующего ремонта машины. Стоит новая «подушка» не мало, и некоторые автовладельцы экономят на ее установке.
CHECK ENGINE
Когда сразу после очередной заправки бензином на АЗС приборная доска вашего авто «украсилась» значком неисправного двигателя (check engine), не стоит хвататься за голову и нестись в ближайший автосервис. Дело этом случае, скорее всего, в не особо качественном бензине.
Спокойно, без «газа в пол», едем на другую бензоколонку, на которой топливо заведомо качественное, не обращая внимания на горящее предупреждение о проблемах с мотором. Там доливаем заведомо хороший бензин в бак — желательно под завязку. Как только новое горючее заполнит топливопровод и систему впрыска, «check engine», скорее всего, погаснет.
ESP
Бывает, вы зимой спокойно едете и вдруг ни с того ни с сего на приборной панели загорается значок отключения ESP или ABS. Точно также он может вспыхнуть и не гаснуть после запуска мотора. Пугаться того, что вы в одночасье остались без электронного помощника водителю и потому вас вот-вот неминуемо унесет в ДТП, не стоит. Немного аккуратности за рулем и — никаких проблем и аварий даже на машине без электронного ассистента.
При этом следует понимать, что подобные выкрутасы электроники, как правило, связаны с временным падением напряжения в электросети автомобиля. Из-за этого блок управления ассистентом или какой-то из датчиков начинает работать некорректно. В результате мы видим на приборной панели индикацию «ошибки» в виде значка отключенной ESP.
В этом случае для начала следует проверить состояние аккумулятора, который слишком быстро теряет напряжение во время зимней стоянки. Если ESP «отрубается» на ходу — следует разобраться с работоспособностью генератора или слишком большим потреблением электричества бортовыми приборами.