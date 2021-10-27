Почему в России сокращается число официальных автодилеров

По данным агентства «Автостат», за три месяца автопроизводители расторгли с дилерами 101 контракт. Больше всех «потеряли» китайские Foton (-29 точек) и Zotye (-14), а также… Genesis! Дело в том, что корейцы, решившие покорить российский рынок, не только расширяют свой модельный ряд, но и обновляют дилерскую сеть. А вернее, меняют ее формат. Если раньше «Дженезис» ютился в салонах Hyundai, то теперь марка открывает собственные центры.

Но пока одни контракты расторгались, другие — заключались. В июле-октябре статус «официальных» получили 62 автосалона. В лидерах по наиболее активному расширению сети, как ни странно, тоже китайцы. Так, Chery «подписали» 9 новых дилерских центров, FAW — 5, а GAC — 3. По три салона также открыли Peugeot, Skoda и Suzuki.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что россияне начали активно судиться с дилерами из-за задранных цен на новые машины. И, надо сказать, довольно успешно. А узнать об этом подробнее можно здесь.